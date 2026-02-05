Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía

El sujeto que fue acusado por el intento de femicidio en Santa Lucía, Maximiliano Exequiel Alé , deberá permanecer un año tras las rejas en el Penal de Chimbas , luego de que el juez de Garantías Sergio López Martí le dictara la prisión preventiva a pedido de la fiscalía, que lo imputó por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en grado de tentativa.

Después de haber sido detenido, el imputado se sentó frente a la fiscal Florencia Pons , acompañada por la ayudante fiscal Victoria Salinas , quien detalló los hechos por los que le endilgaron el grave delito. Es que, acorde manifestaron las representantes del Ministerio Público, la víctima se salvó de milagro tras recibir 30 puñaladas.

El hecho sucedió el 2 de febrero, cuando la mujer que debió ser hospitalizada de urgencia se hallaba en su domicilio con el acusado. La investigadora señaló que fue un mensaje al teléfono de A.G.A el disparador de la furia del agresor, quien se habría lanzado encima de la madre de sus hijos y la habría atacado con un cuchillo tipo Tramontina y con una especie de faca.

Luego de originar un baño de sangre, frente a los ojos de su hija de 4 años, la teoría de la fiscalía relató que escapó del lugar hasta que fue aprehendido por las autoridades. Por esa brutal acción y por la posterior fuga de la escena, la fiscal de la UFI CAVIG pidió la medida más gravosa contra Alé.

Pese a que el defensor oficial Germán Riveros se opuso a la solicitud, ya que argumentó que su representado no podía ser acusado más que por lesiones leves agravadas por el vínculo, el magistrado respaldó la calificación y resolvió la prisión preventiva por un año, el mismo plazo que definió para la Investigación Penal Preparatoria. Fue por ese motivo que el potencial femicida, según la sospecha del MPF, marchó directo al Servicio Penitenciario.

Si bien ya se conocía parte del relato de la denunciante de 24 años, quien fue acuchillada en el rostro y el cuello en varias ocasiones, la investigación destapó una historia de sumisión y de violencia de género. La víctima y el agresor estuvieron juntos por 12 años y producto de su relación tuvieron 3 hijos. Sin embargo, el vínculo estuvo signado por la violencia psicológica y física, por lo que se separaron en los últimos años.

Aunque vivían en domicilios distintos, Alé en el Barrio Hualilán 2 en Rawson y la víctima en la Villa Río San Juan, el sospechoso del intento de femicidio se hallaba circunstancialmente en la casa de su ex pareja. Por las inclemencias climáticas, el sujeto se había ofrecido -acorde detalló la fiscalía- a reparar el techo de la vivienda y fue en ese contexto en que desató su ira.

Como ya había ocurrido en otras situaciones, los celos del hombre habrían sido el motivo que él encontró para agredirla con una violencia desmedida. Sin importar que su hija más chica estuviera junto a su madre, la fiscal Pons aseguró que Alé hasta manchó con sangre a la menor. "Fue una violencia brutal, al lado de su hija que lloraba para que no le mate a la madre", sostuvo con crudeza.

Además de resolver la prisión preventiva, el juez dio lugar al pedido de realizar una Cámara Gesell a la chiquita, siempre que una psicóloga de la Justicia así lo encuentre razonable, dada la edad de la nena. Para la fiscalía, la prueba que pudiera obtenerse de la testimonial sería clave pues fue testigo presencial del hecho.

El acusado, que optó por abstenerse a declarar, rompió el molde y en el momento en que la testimonial era requerida interrumpió el proceso, advirtiendo que la menor era fácil de influir. No obstante, López Martí le aclaró que sería un profesional el que determinaría si estaba en condiciones de hacerlo o no.

El caso provocó impacto por la brutalidad de las heridas que presentó la víctima, que -pese a haber estado internada en el Hospital Rawson- fue dada de alta y se recupera favorablemente. Por su parte, el albañil y limpiavidrios de 31 años permanecerá en la cárcel hasta que se defina su situación judicial. Por la acusación, afronta de 10 a 15 años de prisión.