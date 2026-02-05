Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Un nuevo episodio de violencia sacudió al fútbol sanjuanino. Juan Ignacio Saball (21), árbitro de la Liga, fue agredido físicamente luego del partido entre Batistella y Minero, que se jugó por la noche del miércoles en la cancha de Colón Junior, al intentar registrar con su celular los disturbios que se produjeron al finalizar el encuentro.

En cancha de Colón Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"

Según relató el propio Saball a Tiempo de San Juan , él había asistido al partido en calidad de espectador, ya que no estaba designado para dirigir el encuentro. Sin embargo, tras el pitazo final y luego de que Batistella resultara perdedor, la tensión se trasladó de inmediato al campo de juego.

"Los jugadores estaban muy enojados con el arbitraje. Yo estaba detrás de la zona de bancos, cerca del sector de los árbitros, y vi cómo un jugador de Batistela comenzó a agredir físicamente al árbitro Cristian Villalobos. Al mismo tiempo, otro tomó del cuello al árbitro Walter Jorquera", contó.

Ante esa situación, Saball decidió comenzar a filmar lo que ocurría, con la intención de que el material pudiera servir como prueba para los informes y posibles sanciones. "Grabé aproximadamente un minuto y medio”, explicó.

Fue entonces cuando la violencia se desvió hacia él. "Un jugador de Batistella se da cuenta de que yo estaba filmando, se abre paso entre la gente y viene directamente a empujarme. Después se sumaron dos jugadores más del mismo equipo, que me golpearon en la cabeza, en el hombro y me tiraron una patada", relató.

La situación pudo haber sido aún más grave, pero la rápida intervención del personal de seguridad evitó consecuencias mayores. "El agente de seguridad actuó rápido, me sacó del tumulto. Mientras salía, también gente de la parcialidad de Batistella me empujaba, me golpeaba y pateaba todo lo que encontraba en su camino", agregó.

Finalmente, fue escoltado hasta la salida del predio. "Me dijeron que me retirara por mi seguridad", señaló. Como consecuencia de la agresión, Saball sufrió golpes en la cabeza, aunque aclaró que 'no fueron lesiones de gravedad ni visibles'.

Por sugerencia de las autoridades, el árbitro radicó la denuncia en la Comisaría 27ma, del barrio Aramburu. "Lamentablemente no es la primera vez que pasa algo así. Es triste, porque en la cancha hay familias, hay niños. Todo esto da un muy mal ejemplo", reflexionó.

¿Qué pasó?

La violencia volvió a ser protagonista en el futbol sanjuanino. Esta vez ocurrió en un partido correspondiente de la Segunda División de futsal de la provincia y la víctima fue el árbitro Juan Ignacio Sabal.

Este hecho ocurrió en un partido donde Batistella y Minero se jugaban la vida por un lugar en la final de la B de futsal sanjuanino. Según testigos del hecho, el partido se estaba desarrollando con tranquilidad.

A falta de 20 segundos, con el resultado 2 a 2, el combinado local hizo un gol y finalmente le dio la clasificación a la final.

Después del pitazo final, los jugadores y allegados de Batistella explotaron y fueron directamente contra el árbitro Sabal. En las imágenes grabadas por un hincha se puede ver cómo los jugadores y allegados increpan al réferi agarrándolo del cuello o tirándole manotazos.

El video: