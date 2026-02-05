jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Juan Ignacio Saball presenció el duelo entre Batistella y Minero. El enojo por el resultado derivó en violencia dentro de la cancha y fue atacado por filmar la agresión a los árbitros. Tras radicar la denuncia, habló con Tiempo de San Juan y relató lo que vivió en el estadio de Colón Junior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Un nuevo episodio de violencia sacudió al fútbol sanjuanino. Juan Ignacio Saball (21), árbitro de la Liga, fue agredido físicamente luego del partido entre Batistella y Minero, que se jugó por la noche del miércoles en la cancha de Colón Junior, al intentar registrar con su celular los disturbios que se produjeron al finalizar el encuentro.

Lee además
violencia en el futsal sanjuanino: un arbitro fue agredido por ser imparcial
En cancha de Colón

Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"
presentaron la trigesima tercera edicion del safari tras las sierras
Todo listo

Presentaron la trigésima tercera edición del Safari tras las Sierras

Según relató el propio Saball a Tiempo de San Juan, él había asistido al partido en calidad de espectador, ya que no estaba designado para dirigir el encuentro. Sin embargo, tras el pitazo final y luego de que Batistella resultara perdedor, la tensión se trasladó de inmediato al campo de juego.

"Los jugadores estaban muy enojados con el arbitraje. Yo estaba detrás de la zona de bancos, cerca del sector de los árbitros, y vi cómo un jugador de Batistela comenzó a agredir físicamente al árbitro Cristian Villalobos. Al mismo tiempo, otro tomó del cuello al árbitro Walter Jorquera", contó.

Sin título

Ante esa situación, Saball decidió comenzar a filmar lo que ocurría, con la intención de que el material pudiera servir como prueba para los informes y posibles sanciones. "Grabé aproximadamente un minuto y medio”, explicó.

Fue entonces cuando la violencia se desvió hacia él. "Un jugador de Batistella se da cuenta de que yo estaba filmando, se abre paso entre la gente y viene directamente a empujarme. Después se sumaron dos jugadores más del mismo equipo, que me golpearon en la cabeza, en el hombro y me tiraron una patada", relató.

La situación pudo haber sido aún más grave, pero la rápida intervención del personal de seguridad evitó consecuencias mayores. "El agente de seguridad actuó rápido, me sacó del tumulto. Mientras salía, también gente de la parcialidad de Batistella me empujaba, me golpeaba y pateaba todo lo que encontraba en su camino", agregó.

Finalmente, fue escoltado hasta la salida del predio. "Me dijeron que me retirara por mi seguridad", señaló. Como consecuencia de la agresión, Saball sufrió golpes en la cabeza, aunque aclaró que 'no fueron lesiones de gravedad ni visibles'.

Por sugerencia de las autoridades, el árbitro radicó la denuncia en la Comisaría 27ma, del barrio Aramburu. "Lamentablemente no es la primera vez que pasa algo así. Es triste, porque en la cancha hay familias, hay niños. Todo esto da un muy mal ejemplo", reflexionó.

¿Qué pasó?

La violencia volvió a ser protagonista en el futbol sanjuanino. Esta vez ocurrió en un partido correspondiente de la Segunda División de futsal de la provincia y la víctima fue el árbitro Juan Ignacio Sabal.

image

Este hecho ocurrió en un partido donde Batistella y Minero se jugaban la vida por un lugar en la final de la B de futsal sanjuanino. Según testigos del hecho, el partido se estaba desarrollando con tranquilidad.

A falta de 20 segundos, con el resultado 2 a 2, el combinado local hizo un gol y finalmente le dio la clasificación a la final.

Después del pitazo final, los jugadores y allegados de Batistella explotaron y fueron directamente contra el árbitro Sabal. En las imágenes grabadas por un hincha se puede ver cómo los jugadores y allegados increpan al réferi agarrándolo del cuello o tirándole manotazos.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019396084460667322?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2019396084460667322%7Ctwgr%5E0efacc1e53ed94836a4a49cdcdd872df221904b3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fdeportes%2Fviolencia-el-futsal-sanjuanino-un-arbitro-fue-agredido-ser-imparcial-n422448&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Le hackearon el celular a un técnico sanjuanino y estafaron a sus contactos

La Liga Federal de vóley vivió su primera jornada en San Juan

La Selección Argentina ya tiene confirmada dónde será su base durante el Mundial

El torneo del fútbol sanjuanino llevará el nombre de un querido dirigente de Colón Junior

Dieron a conocer los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris

Baldazo de agua fría en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

La foto de un dirigente sanjuanino con un ex Boca que se hizo viral en las redes: "La figura"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violencia en el futsal sanjuanino: un arbitro fue agredido por ser imparcial
En cancha de Colón

Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El violento ataque ocurrió en el interior del barrio Franklin Rawson.
Ataque a tiros

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

Te Puede Interesar

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas
Relevamiento

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía
Caso estremecedor

Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas
Violencia

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Atención conductores: vuelve el corte preventivo en la Ruta 141 y no se podrá pasar en toda la noche
Servicio

Atención conductores: vuelve el corte preventivo en la Ruta 141 y no se podrá pasar en toda la noche

Una concejal que se había alejado del bloquismo volvió... ¿abre bloque propio en 25 de Mayo?
Reordenamiento

Una concejal que se había alejado del bloquismo volvió... ¿abre bloque propio en 25 de Mayo?