jueves 5 de febrero 2026

Vóley

La Liga Federal de vóley vivió su primera jornada en San Juan

El Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay vibraron con los primeros partidos de la competencia

Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Secretaría de Deportes.

Cerca de mil jugadores de ambas ramas, repartidos en 48 equipos provenientes de todo el país, serán parte del torneo que se disputará desde el 03 al 12 de febrero, en el Aldo Cantoni y Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Liga Federal de Vóleibol llega nuevamente a San Juan. Con la experiencia de las exitosas ediciones anteriores, debido a la destacada organización y calidad de los escenarios deportivos, la convocante tercera categoría del vóley argentino regresa a la provincia. La edición 2026 se celebrará desde este martes 03 al jueves 12 de febrero, con equipos de todo el país y cerca de 1.000 jugadores, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y estadio Aldo Cantoni.

Los equipos sanjuaninos que representan a la provincia son hispano, Universidad y Ausonia en la rama masculina; mientras que en la femenina compiten Obras, Universidad, UNAV, Hispano, Ausonia, UPCN y UVT.

Resultados miércoles 4/2:

Liga Federal Masculina

ZONA A

Escuela Incorporada Mariano Moreno 3 – 1 Club Atlético Defensores del Norte (Estadio Aldo Cantoni)

ASEBA 3 – 2 Club Náutico San Pedro (Velódromo Vicente A. Chancay)

ZONA B

Club Defensores de Moreno 3 – 0 Escuela Municipal Puerto San Julian (Estadio Aldo Cantoni)

Club Pescadores de Gualeguaychu 3 – 0 Club Atlético Ciudad de Nieva (Velódromo Vicente A. Chancay)

ZONA C

Universidad Nacional de San Juan 3 – 2 Club Atlético Liniers (Estadio Aldo Cantoni)

S.R Club 3 – 0 Club Italiano de José C. Paz (Velódromo Vicente A. Chancay)

ZONA D

Once Unidos 3 – 0 E.M Choique Vóley (Estadio Aldo Cantoni)

Ausonia SISMID 1 – 3 Social Morteros (Estadio Aldo Cantoni)

ZONA E

Maipú Vóley 2 – 3 Esc. Madrynense de Vóley (Velódromo Vicente A. Chancay)

Biblioteca B. Rivadavia 3 – 0 Polideportivo Evita (Velódromo Vicente A. Chancay)

Club Náutico Sportivo Avellaneda 3 – 0 Selección Argentina u19 (Velódromo Vicente A. Chancay)

Liga Federal Femenina

ZONA 1

Club Circulo Policial 3 – 0 E.M.V Baradero (Velódromo Vicente A. Chancay)

Obras San Juan 2 – 3 San Guillermo (Velódromo Vicente A. Chancay)

ZONA 2

Once Unidos 3 – 1 Unión de Amigas por el Vóley (Velódromo Vicente A. Chancay)

Universidad Nacional de San Juan 3 – 1 Pellegrini Vóley

ZONA 3

Club Junín 0 – 3 Club Sportivo Manantial (Velódromo Vicente A. Chancay)

Club Regatas Santa Fe 3 – 2 Ausonia SISMID (Velódromo Vicente A. Chancay)

Gremio Vóley 1 – 3 Club Hispano (Velódromo Vicente A. Chancay)

ZONA 4

Liniers Bahía Blanca 3 – 0 Selección Argentina u17 (Velódromo Vicente A. Chancay)

Citta Deportes 3 – 0 U.V.T San Juan (Velódromo Vicente A. Chancay)

U.P.C.N San Juan 3 – 0 E.M Choique Vóley (Velódromo Vicente A. Chancay)

Dejá tu comentario

