El torneo del fútbol sanjuanino llevará el nombre de un querido dirigente de Colón Junior

El fútbol sanjuanino rendirá un sentido homenaje a una de sus figuras más queridas. El próximo torneo llevará el nombre de Daniel Archilla , ex dirigente del club Colón Junior, quien falleció el pasado 28 de diciembre de 2025 en un trágico episodio ocurrido mientras disputaba un partido de fútbol.

Este finde Dieron a conocer los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris

Dolor El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El hecho que conmocionó a toda la comunidad deportiva se registró un domingo 28 de diciembre cerca de las 11 de la mañana, en la cancha del Club Atlético Ferroviario, en Chimbas. En pleno desarrollo del encuentro, Archilla (55), comenzó a sentirse mal y solicitó el cambio al director técnico. Luego se dirigió hacia la parte trasera de uno de los arcos, donde cayó tendido en el suelo.

Según se informó, el dirigente habría sufrido un paro cardíaco. De inmediato, las personas presentes pidieron asistencia médica de emergencia, pero pese a los intentos por reanimarlo, Archilla falleció en el lugar, generando una profunda tristeza entre jugadores, dirigentes y familiares.

Horas más tarde se confirmó que Daniel Archilla era un reconocido dirigente de Colón Junior, muy respetado y querido en el ambiente del fútbol local. Ese mismo mediodía, el club emitió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su dolor por la pérdida y acompañó a la familia en un momento tan difícil.

image

A dos meses de su fallecimiento, el fútbol sanjuanino decidió recordarlo de la mejor manera: poniendo su nombre al torneo, como símbolo de reconocimiento a una vida dedicada al deporte y a los valores que supo representar dentro y fuera de la cancha.