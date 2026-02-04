miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Homenaje

El torneo del fútbol sanjuanino llevará el nombre de un querido dirigente de Colón Junior

La Liga Sanjuanina confirmó que la competencia llevará el nombre del dirigente de Colón Junior que fallecido el 28 de diciembre pasado, como homenaje a su trayectoria, su compromiso con el club y su amor por el fútbol local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Liga Sanjuanina de Fútbol.

Liga Sanjuanina de Fútbol.

El fútbol sanjuanino rendirá un sentido homenaje a una de sus figuras más queridas. El próximo torneo llevará el nombre de Daniel Archilla, ex dirigente del club Colón Junior, quien falleció el pasado 28 de diciembre de 2025 en un trágico episodio ocurrido mientras disputaba un partido de fútbol.

Lee además
el hombre que murio en una cancha de chimbas era dirigente de colon junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
dieron a conocer los horarios del safari tras las sierras de motos y cuatris
Este finde

Dieron a conocer los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris

El hecho que conmocionó a toda la comunidad deportiva se registró un domingo 28 de diciembre cerca de las 11 de la mañana, en la cancha del Club Atlético Ferroviario, en Chimbas. En pleno desarrollo del encuentro, Archilla (55), comenzó a sentirse mal y solicitó el cambio al director técnico. Luego se dirigió hacia la parte trasera de uno de los arcos, donde cayó tendido en el suelo.

Según se informó, el dirigente habría sufrido un paro cardíaco. De inmediato, las personas presentes pidieron asistencia médica de emergencia, pero pese a los intentos por reanimarlo, Archilla falleció en el lugar, generando una profunda tristeza entre jugadores, dirigentes y familiares.

Horas más tarde se confirmó que Daniel Archilla era un reconocido dirigente de Colón Junior, muy respetado y querido en el ambiente del fútbol local. Ese mismo mediodía, el club emitió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su dolor por la pérdida y acompañó a la familia en un momento tan difícil.

image

A dos meses de su fallecimiento, el fútbol sanjuanino decidió recordarlo de la mejor manera: poniendo su nombre al torneo, como símbolo de reconocimiento a una vida dedicada al deporte y a los valores que supo representar dentro y fuera de la cancha.

Seguí leyendo

Baldazo de agua fría en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

La foto de un dirigente sanjuanino con un ex Boca que se hizo viral en las redes: "La figura"

Arranca la Vuelta a San Juan Máster: etapas y recorridos

San Juan presentó oficialmente la Liga Federal de Vóley, que reunirá a 50 equipos y cerca de mil jugadores

Cuti Romero se irá de Tottenham para jugar la ¿Liga de España?

Los sanjuaninos que correrán el Rally Máster en San Luis

Joven y de mucha experiencia en Primera: así ataja Garzón, el flamante arquero que contrató San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la foto de un dirigente sanjuanino con un ex boca que se hizo viral en las redes: la figura
Quién es

La foto de un dirigente sanjuanino con un ex Boca que se hizo viral en las redes: "La figura"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Te Puede Interesar

Detuvieron a Andy, el hermano del Pollo Ochoa tras un violento robo armado en Caucete
Brigada de Investigaciones Este

Detuvieron a "Andy", el hermano del "Pollo" Ochoa tras un violento robo armado en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito
Quinto Cuartel

Un exempleado del IPV condenado por estafas, en problemas: pasará más de 3 años en la cárcel por intentar robar en Pocito

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida
Para tener en cuenta

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida