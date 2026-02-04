miércoles 4 de febrero 2026

Malas noticias

Baldazo de agua fría en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos

El jugador del Xeneize no pudo terminar el primer entrenamiento por una molestia y será sometido a estudios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boca y una baja sensible.&nbsp;

Exequiel Zeballos encendió todas las alarmas del mundo Boca luego de no haber podido completar la primera parte de la práctica de esta mañana en Ezeiza. El Changuito sufrió una molestia en uno de sus isquiotibiales y se retiró del predio para ser sometido a estudios médicos que determinen el grado de su lesión y los pasos a seguir. Su presencia ante Vélez está prácticamente descartada.

A la espera de los resultados, Claudio Úbeda ya se hace a la idea de que difícilmente cuente con su jugador más desequilibrante para la visita a Liniers y los encuentros subsiguientes. El extremo de 24 años hoy no tiene reemplazante y su ausencia ante el Fortín sería una baja muy sensible para un equipo que tiene una larga lista de atacantes en la enfermería.

La lesión de Zeballos no pudo haber llegado en un momento más inoportuno. No solo por haber mostrado el mejor rendimiento de su carrera, sino por la falta de variables que sufre el equipo hoy en el puesto. Mientras se espera por las recuperaciones de Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y hasta Lucas Janson, el Sifón vuelve a tener como primera opción a los pibes.

Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini vienen de ser titulares en el triunfo ante la Lepra y ahora apuntan a ser nuevamente alternativas para el equipo titular. A ellos se les suma Kevin Zenón, quien tuvo buenos ingresos pero viene siendo postergado. Habrá que ver si Úbeda decide repetir el esquema o ante la falta del Changuito elige poblar más el mediocampo para disimular su ausencia.

El principal temor en Boca es que el Changuito Zeballos haya sufrido un desgarro, que dadas las circunstancias pareciera ser lo más probable. De ser así, requeriría de tres semanas de recuperación y, por ende, se perdería no menos de cuatro partidos: Vélez, Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por Copa Argentina.

Temas
