Cuti Romero se irá de Tottenham para jugar la ¿Liga de España?

Pese a ser un referente en la defensa de Tottenham y mostrar una desconocida faceta goleadora, Cristian Cuti Romero abandonará el club londinese en el próximo mercado de pases europeo. Según pudo saber TyC Sports, el zaguero de la Selección Argentina recibió sondeos desde la liga de España y su posible nuevo destino podría estar en la capital, concretamente en Atlético de Madrid.

Incluso el entrenador, Diego Simeone, manifestó su deseo de tenerlo, luego de la derrota 4-0 ante PSG en el Mundial de Clubes: "¿Quiero a Cuti Romero? ¡Obvio! Es un gran jugador". Además, medios españoles afirman que Real Madrid podría ofertar hasta 100 millones de euros por el cordobés, aunque todavía no hay nada oficial e incluso recibió propuestas de la liga de Arabia Saudita.

Lo cierto es que su salida no será fácil. Primero por su valor de mercado, ya que Tottenham lo tiene tasado en 60 millones de libras. Por otra parte, su importancia en el equipo y la extensión de su contrato, que es hasta junio de 2029. Además, el presidente de los Gallos, Daniel Levy, es conocido por su firmeza a la hora de negociar y por ser un hombre difícil de convencer.

Hablando de la dirigencia, Romero realizó varios posteos en su cuenta oficial de Instagram en las que mostró su descontento con la gestión producto de una temporada irregular del equipo. Tras caer 3-2 ante Brentford en la fecha 21 y arrastrar una racha negativa de solo una victoria en seis encuentros, le agradeció a los hinchas por el apoyo constante y le tiró un palo a la conducción: "En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien". En los comentarios, varios de sus compañeros como Richarlison o Pedro Porro apoyaron sus palabras.

El lunes pasado, subió otro posteo para felicitar a sus compañeros luego de que Tottenham levantara dos goles de desventaja ante Manchester City y de paso, disparó contra la cúpula dirigencial por la falta de profundidad del plantel en cuanto a cantidad de futbolistas: "Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso".

"Seguiremos apareciendo y tomando la responsabilidad de cambiar esto, trabajando duro y permaneciendo juntos. Todo lo que queda es agradecer a todos ustedes por estar ahí y a los fans por apoyarnos siempre", concluyó.

Cabe aclarar que su temporada es una de las más fructíferas en su carrera en lo que respecta al aporte ofensivo. Lleva ya seis goles y cuatro asistencias en 27 compromisos, incluído uno de chilena contra Newcastle. De esta forma, el futuro del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 promete ser una de las novelas del próximo libro de pases en Viejo Continente.