martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Bombazo!

Cuti Romero se irá de Tottenham para jugar la ¿Liga de España?

El argentino y capitán dejará el club luego de varios posteos pegándole a la dirigencia del equipo. ¿Dónde jugará?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pese a ser un referente en la defensa de Tottenham y mostrar una desconocida faceta goleadora, Cristian Cuti Romero abandonará el club londinese en el próximo mercado de pases europeo. Según pudo saber TyC Sports, el zaguero de la Selección Argentina recibió sondeos desde la liga de España y su posible nuevo destino podría estar en la capital, concretamente en Atlético de Madrid.

Lee además
el insolito momento que vivio el cuti romero tras salir campeon de la uefa europa league
Allá también pasa..

El insólito momento que vivió el Cuti Romero tras salir campeón de la UEFA Europa League
el tottenham del cuti romero gano por la minima y se consagro campeon de la europa league
Amo y señor

El Tottenham del Cuti Romero ganó por la mínima y se consagró campeón de la Europa League

Incluso el entrenador, Diego Simeone, manifestó su deseo de tenerlo, luego de la derrota 4-0 ante PSG en el Mundial de Clubes: "¿Quiero a Cuti Romero? ¡Obvio! Es un gran jugador". Además, medios españoles afirman que Real Madrid podría ofertar hasta 100 millones de euros por el cordobés, aunque todavía no hay nada oficial e incluso recibió propuestas de la liga de Arabia Saudita.

Lo cierto es que su salida no será fácil. Primero por su valor de mercado, ya que Tottenham lo tiene tasado en 60 millones de libras. Por otra parte, su importancia en el equipo y la extensión de su contrato, que es hasta junio de 2029. Además, el presidente de los Gallos, Daniel Levy, es conocido por su firmeza a la hora de negociar y por ser un hombre difícil de convencer.

Hablando de la dirigencia, Romero realizó varios posteos en su cuenta oficial de Instagram en las que mostró su descontento con la gestión producto de una temporada irregular del equipo. Tras caer 3-2 ante Brentford en la fecha 21 y arrastrar una racha negativa de solo una victoria en seis encuentros, le agradeció a los hinchas por el apoyo constante y le tiró un palo a la conducción: "En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien". En los comentarios, varios de sus compañeros como Richarlison o Pedro Porro apoyaron sus palabras.

El lunes pasado, subió otro posteo para felicitar a sus compañeros luego de que Tottenham levantara dos goles de desventaja ante Manchester City y de paso, disparó contra la cúpula dirigencial por la falta de profundidad del plantel en cuanto a cantidad de futbolistas: "Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso".

"Seguiremos apareciendo y tomando la responsabilidad de cambiar esto, trabajando duro y permaneciendo juntos. Todo lo que queda es agradecer a todos ustedes por estar ahí y a los fans por apoyarnos siempre", concluyó.

Cabe aclarar que su temporada es una de las más fructíferas en su carrera en lo que respecta al aporte ofensivo. Lleva ya seis goles y cuatro asistencias en 27 compromisos, incluído uno de chilena contra Newcastle. De esta forma, el futuro del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 promete ser una de las novelas del próximo libro de pases en Viejo Continente.

Seguí leyendo

Los sanjuaninos que correrán el Rally Máster en San Luis

Joven y de mucha experiencia en Primera: así ataja Garzón, el flamante arquero que contrató San Martín

Boca se pone firme por Changuito Zeballos y solo lo venderá si hay una cláusula

El campeón va de local, debutan los ascendidos y hay plato fuerte en el Centenario: los cruces

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen el fixture con fechas y estadios

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado

Se suspenden los amistosos de la Selección y crece la incertidumbre antes del debut en Qatar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el campeon va de local, debutan los ascendidos y hay plato fuerte en el centenario: los cruces
Fecha del fútbol sanjuanino

El campeón va de local, debutan los ascendidos y hay plato fuerte en el Centenario: los cruces

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Te Puede Interesar

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas
Histórico veredicto

Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio
Audiencia

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Personal de Vilaidad provincia estra{a realizando obras en la Circunvalación. Imagen Ilustrativa. 
Servicio

Atención conductores: habrá un corte total en un trayecto clave de la Circunvalación por la realización de obras

La Montaña de la Paz es uno de los picos más visitados de Pedernal, en Sarmiento.
Tiempo de verano en San Juan

La Montaña de la Paz, la simbólica y erguida custodia del valle de Pedernal