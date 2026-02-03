El campeón va de local, debutan los ascendidos y hay plato fuerte en el Centenario: los cruces

La pelota ya empezó a rodar en la Liga Sanjuanina de Fútbol y el 2026 se puso oficialmente en marcha. En la última reunión del Consejo Directivo quedó definida la programación de la primera fecha del Torneo Apertura, que arrancará el sábado 14. La acción arrancará a las 15 horas en Cuarta División y desde las 17.30 será el turno de la Primera en todas las canchas.

De cara al inicio de la temporada, el Consejo volvió a dar el visto bueno a la postura del San Martín, que contará con algunas salvedades tanto en Primera como en Reserva para este arranque del certamen.

En cuanto al formato, no habrá cambios respecto a 2025. El calendario futbolero sanjuanino volverá a tener dos torneos: Apertura y Clausura. En cada uno, los equipos que finalicen del segundo al noveno puesto avanzarán a los Cuartos de Final, mientras que el primero de la fase clasificatoria se meterá directamente en instancias decisivas para definir al campeón. Si los ganadores del Apertura y el Clausura son distintos, habrá Superfinal para coronar al mejor del año.

La fecha inaugural tendrá varios condimentos especiales. Los recién ascendidos Villa Ibáñez y Defensores de Argentinos harán su estreno oficial fuera de casa: el primero visitará a San Lorenzo en una nueva edición del clásico ullunero, mientras que Defensores irá por sus primeros puntos ante López Peláez.

Por su parte, el último campeón, Unión, comenzará la defensa del título ante su gente, recibiendo a Rivadavia en un cruce que promete intensidad desde el arranque.

Sábado 14: (Primera División 17:30/ Cuarta División 15)

Marquesado-Trinidad

Colón Junior-Minero

Atenas-Sarmiento

San Lorenzo-Villa Ibáñez

Juventud Zondina-Carpintería

9 de Julio-Desamparados

Unión-Rivadavia

Peñarol-Alianza

López Pelaez-Defensores de Argentinos