lunes 2 de febrero 2026

Golpe bajo

Marquesado, sin capitán a días del inicio del campeonato sanjuanino: el DT estuvo 3 semanas y pegó el portazo

Ricardo “Rulo” González dejó su cargo tras un breve paso por el club y no llegará a dirigir en el torneo de la Liga Sanjuanina. La salida se dio en plena pretemporada y obliga a la dirigencia a resolver rápido el futuro del equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cuando el calendario empieza a apretar y el torneo asoma en el horizonte, Marquesado atraviesa horas movidas. A menos de dos semanas del inicio de la Liga Sanjuanina de Fútbol, el club confirmó la salida de Ricardo “Rulo” González, quien ya no continuará al frente del plantel superior.

El alejamiento del entrenador se dio sin explicaciones públicas por parte de la institución, aunque puertas adentro se habla de desacuerdos que terminaron por desgastar el vínculo. Lo concreto es que González no llegará a sentarse en el banco de suplentes en competencia oficial.

El DT había asumido el desafío el pasado 10 de enero y llevaba adelante los trabajos de pretemporada con el grupo. Sin embargo, el proyecto se cortó de manera abrupta y dejó al equipo sin conducción técnica en un momento clave de la preparación.

Con el campeonato a la vuelta de la esquina, la dirigencia del conjunto del Far West sanjuanino deberá moverse contrarreloj para definir a su reemplazante.

