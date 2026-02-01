"Marito" Guevara, el todoterreno silencioso detrás del team santaluceño

Mario Guevara nunca se subió a un podio, pero estuvo en muchísimas llegadas. Su historia con el ciclismo empezó casi sin buscarlo, hace más de diez años, cuando una caída en la ruta lo puso en el lugar justo. “Me metí en el ciclismo por un amigo, Elías Pereyra. Se cayó, yo lo ayudé y así empezamos a forjar una amistad”, recuerda. Aquella situación inesperada derivó en una ayuda, luego en una amistad, y finalmente en una puerta de entrada a un mundo que hoy siente como propio.

Apasionado del ciclismo desde siempre, el oriundo de la Villa San Damián lo vivía primero desde la vera de la ruta. Miraba, alentaba, se emocionaba. Con el tiempo, ese fanatismo encontró su lugar adentro del pelotón, aunque no arriba de la bicicleta. “No me veo fuera de esto, es una pasión”, dice convencido. Y así fue como comenzó a formar parte de equipos, a aprender, a colaborar y a ganarse un nombre en el ambiente.

En su vida cotidiana es albañil, pero los fines de semana se transforma en un verdadero todoterreno: alcanza botellas, arregla lo que se rompe, escucha, aconseja y acompaña. “Hago de todo”, resume, sin darle demasiada importancia a un rol que para los ciclistas es fundamental. Vivió de cerca la época de gloria del Sindicato de Empleados Públicos y guarda un profundo agradecimiento: “Gracias a ellos soy conocido en el ambiente del ciclismo. Ganamos muchas cosas, pero sobre todo disfruté”.

El camino también estuvo marcado por golpes duros. Su mejor amigo, “Chuky”, Elías Pereyra, falleció en un accidente de tránsito, una pérdida que todavía duele. “La vida me lo quitó”, dice con crudeza. Aun así, Mario siguió adelante, sostenido por otras amistades que lo empujaron a no soltar esta pasión, como Miguel Montaña y Rolando Manzanelli, cabecillas de la Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte

Su recorrido lo llevó incluso más lejos de lo imaginado. Omar Contreras lo convocó para formar parte de las Vueltas Internacionales, siendo parte de la Selección Argentina.

Mario Guevara es de esos nombres que no figuran en los resultados, pero sin los cuales muchas historias no serían posibles. Desde atrás, desde el costado de la ruta o desde un vehículo de apoyo, sigue siendo parte esencial del ciclismo sanjuanino, haciendo lo que mejor sabe: estar.