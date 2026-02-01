lunes 2 de febrero 2026

Video: el Duende Verde, desde el palco y en modo hincha de Boca

El actor estadounidense Willem Dafoe fue captado en el palco de La Bombonera con la camiseta del club. El video que se hizo viral en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El actor Willem Dafoe, conocido por su papel como Duende Verde en Spider-Man y una extensa trayectoria en cine internacional, sorprendió este domingo al aparecer en La Bombonera para presenciar el partido entre Boca-Newell’s, correspondiente a la tercera fecha de la Liga profesional. Las imágenes de su presencia en el palco se viralizaron en redes sociales, donde se lo ve con la camiseta, generando asombro entre hinchas y fanáticos del fútbol y el cine.

Un video que circuló ampliamente muestra a Dafoe entrando al estadio entre la multitud y saludando a algunos simpatizantes xeneizes que lo reconocieron y lo animaron a seguir disfrutando del encuentro. La presencia del actor atrajo la atención de los asistentes y también fue motivo de comentarios en plataformas digitales, donde se destacó su simpatía por la camiseta azul y oro.

Dafoe, de 68 años, ha participado en numerosas películas aclamadas por la crítica y cuenta con una carrera que abarca desde producciones independientes hasta grandes éxitos de Hollywood. Su paso por Buenos Aires y en particular por uno de los estadios más emblemáticos del país sorprendió tanto a fanáticos del cine como del fútbol local, que no dudaron en registrar y compartir el momento.

Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre su agenda en Argentina, la presencia de Dafoe en La Bombonera se interpreta como una demostración de afinidad personal por el club o por la cultura futbolera local, una escena poco habitual que generó expectativa entre hinchas y seguidores de su carrera artística.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y memes celebrando la imagen del actor con la camiseta xeneize, y muchos usuarios destacaron la combinación entre una figura del cine mundial y el fervor del fútbol argentino, especialmente en un estadio con tanta historia como La Bombonera.

