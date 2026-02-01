Alegría, llanto desconsolado y una comunicación con su familia: así celebró el ganador de la Vuelta a San Juan

La 41ª Vuelta a San Juan tuvo un cierre vibrante este domingo en el circuito urbano de Avenida Circunvalación, donde el chileno Cristóbal Baeza Muñoz confirmó su título. Pocos lo tenían en cuenta antes de la competencia, pero él se sostuvo con temple y frescura para sacar la diferencia sobre sus rivales.

El campeón no pudo ocultar su alegría y emoción, llorando de felicidad mientras celebraba su logro ante la multitud que lo acompañó en el circuito. Además, tuvo un momento íntimo de comunicación con su familia para compartir la alegría, un gesto que quedó registrado en un video que compartió la Secretaría de Deportes en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la competencia.