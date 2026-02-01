Rutas sanjuaninas bajo alerta: cortes, precaución y trabajos tras las lluvias

La Dirección de Vialidad Nacional – Distrito San Juan informó que, tras las lluvias de este domingo, varias rutas presentan dificultades y se mantienen controles en distintos sectores de la provincia. El alerta naranja sigue vigente, con probabilidad de más lluvias, arrastre de material y bajadas de creciente, por lo que se aconseja a los conductores evitar circular de noche y respetar estrictamente la señalización y al personal en ruta.

Temporal En videos, así bajaba la creciente cerca de un asentamiento en Pocito

Atención Lluvias en San Juan: varias rutas transitables con precaución y un corte total hacia Valle Fértil

En cuanto al estado de las rutas nacionales, se destacan los siguientes puntos:

RN 141: Corte total y paso restringido para todo tipo de vehículos desde las 19:00 de este domingo hasta las 7:00 del lunes 2. Se solicita a los conductores no circular y acatar las indicaciones del personal en ruta.

RN 40 Norte – Tramo San Juan - Jáchal (Talacasto – Villicum): Transitable con máxima precaución; los badenes se encuentran despejados, pero las lluvias continúan en la zona.

RN 40 Norte – Tramo Talacasto - San José de Jáchal: Transitable con máxima precaución, con presencia de lluvia y badenes con arrastre. Personal de Vialidad trabaja en el sector.

RN 150 – Tramo Jáchal - Rodeo: Transitable con precaución por posibles desprendimientos y lluvias en la zona.

RN 40 Norte – Tramo Huaco - límite con La Rioja: Transitable con precaución, con lluvias y posibles badenes con arrastre.

RN 150 – Tramo Jáchal - Huaco - Ishigualasto (Valle Fértil): Transitable con precaución, posibles desprendimientos en sectores de túneles y lluvia en la zona.

RN 149 – Departamento Calingasta: Transitable sin inconvenientes.

RN 149 – Departamento Iglesia: Transitable sin inconvenientes.

RN 153 – Departamento Sarmiento: Transitable **con máxima precaución.

RN 40 Sur – Tramo San Juan - Mendoza: Transitable.

RN 20 – Tramo San Juan - Caucete - San Luis: Transitable.

Desde Vialidad Nacional reiteran las recomendaciones generales ante la alerta: extremar precaución al conducir con lluvia, aumentar la distancia de frenado, circular a velocidad moderada, evitar maniobras bruscas, no cruzar badenes con agua o arrastre, y respetar siempre la señalización y al personal en ruta.