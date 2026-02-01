Lluvias en San Juan: varias rutas transitables con precaución y un corte total hacia Valle Fértil

El detalle sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través de su Sección Comunicaciones, difundió este 1 de febrero de 2026 a las 16.55 el parte oficial sobre el estado de las rutas en distintos puntos de la provincia, luego de las lluvias que afectaron especialmente a zonas de precordillera y departamentos del interior.

En general, la mayoría de los caminos se encuentran transitables con precaución, aunque se recomienda extremar cuidados por anegamientos, material de arrastre y calzadas resbaladizas. En tanto, hay tramos intransitables y un corte programado que afecta la comunicación con Valle Fértil.

Zonda

En la RP 12, en el tramo del Jardín de los Poetas, desde calle Las Moras hasta San Martín, la circulación es transitable con máxima precaución debido a lluvias en la zona.

En los departamentos 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, se solicita circular con máxima precaución por arrastres y anegamientos en rutas.

Valle Fértil

La RP 510 presenta condiciones dispares:

Tramo sur: transitable.

Tramo norte: transitable con precaución.

Además, a partir de las 19.00 de este sábado y hasta las 7.00 del domingo, permanecerá cerrado el sector de la RN 141, de manera preventiva y a la espera de la evolución climática durante la noche y la madrugada.

Para llegar a Valle Fértil, se deberá utilizar el siguiente recorrido alternativo: RN 40, RN 150 y luego RP 510.

Las rutas 523, 511, 507, 506, 519 y 516 se encuentran transitables con máxima precaución por la presencia de material gredoso.

En tanto, los sectores de Sierras de Riveros, Chávez y Elizondo permanecen intransitables.

Jáchal



Todas las rutas del departamento están transitables con precaución.

Calingasta

Se informa que todas las rutas están transitables con precaución.

Sarmiento

Las rutas 318, 351 y 116, especialmente en zonas de badenes, se encuentran transitables con precaución.

Ullum

RP 60: transitable con precaución, con presencia de material de arrastre en badenes.

RP 436: transitable con precaución.

Desde Vialidad Provincial reiteraron el pedido a los conductores de respetar las indicaciones, reducir la velocidad y evitar circular en horarios nocturnos o durante lluvias intensas, especialmente en zonas de badenes y caminos de montaña.