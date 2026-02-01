Tristeza en el rugby sanjuanino por el fallecimiento de un ex jugador

El Club Universitario informó en las últimas horas el fallecimiento de Mariano Retta, ex jugador de la institución, generando un profundo pesar en la comunidad deportiva y entre quienes compartieron vestuario y momentos con él.

Mediante un comunicado, el club manifestó su acompañamiento a la familia, amigos y seres queridos de Retta, destacando el respeto y el cariño hacia quien supo defender los colores de la institución durante su etapa como jugador de la guinda.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mariano Retta, ex jugador de nuestro Club", señalaron desde la entidad, haciendo llegar sus más sinceras condolencias en este difícil momento.

Asimismo, se informó que sus restos serán velados en la Cochería San José, mientras que el entierro se realizará mañana, lunes 2 de febrero, a las 16 horas.

El comunicado del club: