Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

La etapa reina de la Vuelta a San Juan 2026 dejó otra actuación descomunal. Cristóbal Ramírez, ciclista de la Selección de Chile, rompió la carrera en el Alto del Colorado, llegó solo a la meta y protagonizó una de las victorias más épicas de esta edición.

El joven de 24 años, que corre por primera vez la Vuelta, eligió el escenario más duro para dar el golpe. En pleno ascenso final, lanzó un ataque demoledor y se fue sin mirar atrás. Nadie pudo seguirle el ritmo. El resultado fue contundente: cruzó la meta en soledad y le sacó más de un minuto a Tomás Contte (Municipalidad de Pocito), quien arribó segundo y hasta ese momento era el líder de la clasificación general.

La etapa 8, con paso por Ruta 40 y Ruta 436, tuvo movimiento constante desde temprano, con metas sprinter y de montaña que animaron la jornada. Fredd Matute Baca fue protagonista en los puntos intermedios, pero todo quedó en segundo plano cuando la ruta empezó a empinarse rumbo al Alto del Colorado.

Allí, Ramírez impuso su ley. Con una pedalada firme y sostenida, fue haciendo crecer la diferencia hasta convertir la definición en una exhibición individual. Detrás, Contte peleó con lo que tuvo para minimizar pérdidas y asegurar el segundo lugar de la etapa.

Esto generó un gran movimiento en la clasificación general. Gracias a esa actuación demoledora, el ciclista chileno pasó a liderar la Vuelta a San Juan con 9 segundos de ventaja sobre Contte, que ahora quedó como escolta, y encendió por completo la pelea por el título. El domingo se define en la Avenida de Circunvalación, con un final no apto para cardíacos.