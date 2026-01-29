jueves 29 de enero 2026

Vuelta a San Juan

Tras la caída, Nicolás Tivani confirmó que seguirá en carrera y no le soltará "la mano a Pocito"

“La bici se rompió, pero los materiales van y vienen”, confirmó el ciclista. Recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo, dio a conocer en la previa de la etapa de este jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pese a la caída del miércoles en Rivadavia, Nicolás Tivani decidió estar, y en la tarde de este jueves, el ciclista sanjuanino volvió a subirse a la bicicleta en la Vuelta a San Juan, decidido a seguir en competencia y a sostener el sueño del equipo de la Municipalidad de Pocito.

La noche previa fue difícil. Las consecuencias del fuerte golpe sufrido en el sprint final del miércoles se hicieron sentir con intensidad, pero no alcanzaron para sacarlo de carrera. Con vendajes visibles y gestos de esfuerzo, Tivani se presentó en la largada y dejó en claro que su objetivo va más allá del dolor físico. “Vamos a intentar pasar el día y defender con todo esta camiseta para que Tomás siga liderando”, expresó ante la prensa.

El respaldo del público fue otro motor en las horas posteriores al accidente. Desde la caída, el ciclista recibió una avalancha de mensajes y muestras de apoyo. “El cariño de la gente fue fundamental. No tengo noción de la cantidad de personas que me escribieron. Soy un afortunado y de corazón les agradezco”, afirmó.

La caída que lo puso en riesgo ocurrió durante la quinta etapa de la competencia, en Rivadavia, cuando un roce en pleno embalaje final lo hizo perder el equilibrio y terminar en el suelo. El impacto fue fuerte, su bicicleta quedó inutilizable y la preocupación se extendió en el pelotón. Sin embargo, en un gesto de determinación, logró completar la etapa con la bicicleta de su hermano Diego, mientras recibía asistencia médica tras cruzar la meta.

Horas después, Tivani llevó tranquilidad sobre su estado de salud y relativizó el episodio. “Gracias a Dios estoy bien. Raspones, demasiados, pero nada grave. La bici se rompió, pero los materiales van y vienen. La salud era lo más importante”, señaló. También descartó mala intención en la maniobra que provocó la caída.

Lejos de pensar en el abandono, el sanjuanino reafirmó su compromiso con el equipo y con Pocito. “No le voy a soltar la mano a Pocito. Confiaron en mí y voy a defender esta camiseta con el corazón. Vamos a defender la malla líder hasta el final”, dijo, con convicción. En la clasificación general, su compañero y amigo Tomás Contte se mantiene como líder, mientras Tivani ocupa el octavo lugar.

