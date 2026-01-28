Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

La quinta etapa de la Vuelta a San Juan tuvo un cierre dramático en Rivadavia. En pleno sprint final, Nicolás Tivani sufrió una fuerte caída que generó preocupación en el pelotón y en el equipo de la Municipalidad de Pocito.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El ciclista de la Municipalidad de Pocito se fue al suelo en pleno sprint de la quinta etapa. Muy golpeado y con la bicicleta destruida, logró completar el recorrido con la bici de su hermano Diego. Imágenes.
La quinta etapa de la Vuelta a San Juan tuvo un cierre dramático en Rivadavia. En pleno sprint final, Nicolás Tivani sufrió una fuerte caída que generó preocupación en el pelotón y en el equipo de la Municipalidad de Pocito.
El sanjuanino se fue al suelo tras un roce en el embalaje, quedó visiblemente lastimado y con su bicicleta inutilizable. A pesar de ello, logró completar la etapa utilizando la bici de su hermano Diego, en un gesto de esfuerzo y determinación.
Luego de cruzar la meta, Tivani se sentó en la carpa del equipo pocitano, donde fue asistido por el cuerpo médico. Allí se vivió un momento cargado de emoción: varios hinchas del tema pocitano y seguidores se acercaron para darle palabras de aliento, aplausos y muestras de cariño, acompañándolo mientras recibía atención.
Con golpes y raspaduras visibles, el ciclista llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Gracias a Dios estoy bien. Raspones, demasiados. Pero nada, se rompió la bici, pero los materiales van y vienen. La salud era lo más importante”, expresó.
Al referirse a lo ocurrido, explicó que no hubo mala intención en la maniobra: “Hace mucho que no tenía una caída. Suele pasar. Un pedalero fue por el lado de adentro, sé que no fue mala intención, y me caí. No tuve una escapada cómoda y fui al suelo”.
Pese al golpe, Tivani confirmó que continuará en carrera: “Llegué con la bici de mi hermano, la de Diego. Más allá de todo me siento bien. Seguramente no voy a tener mucho más que moretones. Vamos a ver cómo paso la noche”.