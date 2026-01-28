miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vuelta a San Juan

Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

El ciclista de la Municipalidad de Pocito se fue al suelo en pleno sprint de la quinta etapa. Muy golpeado y con la bicicleta destruida, logró completar el recorrido con la bici de su hermano Diego. Imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título
43ba7cb3-8a92-4bc5-86c6-a3c10fc41354
11b5d90c-dd0c-476c-9fc1-4a51f8cd2481
851c397e-af92-4e4f-91da-8bc4daac8810
09527312-2e45-43f2-b505-df5a221470ad
1e8a20c4-8407-41b2-90fa-e319852087ef

La quinta etapa de la Vuelta a San Juan tuvo un cierre dramático en Rivadavia. En pleno sprint final, Nicolás Tivani sufrió una fuerte caída que generó preocupación en el pelotón y en el equipo de la Municipalidad de Pocito.

Lee además
cobarrubia gano con el corazon en la boca y contte no suelta la punta de la vuelta a san juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
video: asi fue la impactante caida de nicolas tivani y un ciclista de brasil a metros de la llegada
Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

El sanjuanino se fue al suelo tras un roce en el embalaje, quedó visiblemente lastimado y con su bicicleta inutilizable. A pesar de ello, logró completar la etapa utilizando la bici de su hermano Diego, en un gesto de esfuerzo y determinación.

Luego de cruzar la meta, Tivani se sentó en la carpa del equipo pocitano, donde fue asistido por el cuerpo médico. Allí se vivió un momento cargado de emoción: varios hinchas del tema pocitano y seguidores se acercaron para darle palabras de aliento, aplausos y muestras de cariño, acompañándolo mientras recibía atención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016636844138541546&partner=&hide_thread=false

Con golpes y raspaduras visibles, el ciclista llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Gracias a Dios estoy bien. Raspones, demasiados. Pero nada, se rompió la bici, pero los materiales van y vienen. La salud era lo más importante”, expresó.

Al referirse a lo ocurrido, explicó que no hubo mala intención en la maniobra: “Hace mucho que no tenía una caída. Suele pasar. Un pedalero fue por el lado de adentro, sé que no fue mala intención, y me caí. No tuve una escapada cómoda y fui al suelo”.

Pese al golpe, Tivani confirmó que continuará en carrera: “Llegué con la bici de mi hermano, la de Diego. Más allá de todo me siento bien. Seguramente no voy a tener mucho más que moretones. Vamos a ver cómo paso la noche”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016635425171951975&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera

Con gol de arquero, el Benfica obtuvo un triunfo histórico ante el Real Madrid

Un River entonado enfrenta a Gimnasia de en el Monumental

Bombazo: River abrochó al ecuatoriano Kendry Páez que juega en Chelsea

Boca visita a Estudiantes en medio de la polémica por el pase del Ruso Ascacibar

Franco Colapinto fue protagonista y se convirtió en el segundo más rápido en los tests de la Fórmula 1

Con caras nuevas y mayoría de sanjuaninos, los 12 hockistas convocados para disputar la Copa de las Naciones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cobarrubia gano con el corazon en la boca y contte no suelta la punta de la vuelta a san juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Te Puede Interesar

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40
Inclemencias climáticas

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40