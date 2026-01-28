Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

La quinta etapa de la Vuelta a San Juan tuvo un cierre dramático en Rivadavia. En pleno sprint final, Nicolás Tivani sufrió una fuerte caída que generó preocupación en el pelotón y en el equipo de la Municipalidad de Pocito.

El sanjuanino se fue al suelo tras un roce en el embalaje, quedó visiblemente lastimado y con su bicicleta inutilizable. A pesar de ello, logró completar la etapa utilizando la bici de su hermano Diego, en un gesto de esfuerzo y determinación.

Luego de cruzar la meta, Tivani se sentó en la carpa del equipo pocitano, donde fue asistido por el cuerpo médico. Allí se vivió un momento cargado de emoción: varios hinchas del tema pocitano y seguidores se acercaron para darle palabras de aliento, aplausos y muestras de cariño, acompañándolo mientras recibía atención.

Así atendían a Nicolás Tivani tras la caida en el sprint final de la Vuelta a San Juan

Con golpes y raspaduras visibles, el ciclista llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Gracias a Dios estoy bien. Raspones, demasiados. Pero nada, se rompió la bici, pero los materiales van y vienen. La salud era lo más importante”, expresó.

Al referirse a lo ocurrido, explicó que no hubo mala intención en la maniobra: “Hace mucho que no tenía una caída. Suele pasar. Un pedalero fue por el lado de adentro, sé que no fue mala intención, y me caí. No tuve una escapada cómoda y fui al suelo”.

Pese al golpe, Tivani confirmó que continuará en carrera: “Llegué con la bici de mi hermano, la de Diego. Más allá de todo me siento bien. Seguramente no voy a tener mucho más que moretones. Vamos a ver cómo paso la noche”.