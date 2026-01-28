Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

El sprint final terminó de la peor manera para Nicolás Tivani, ciclista del equipo Municipalidad de Pocito, y un corredor brasileño, quienes protagonizaron una dura caída cuando restaban apenas metros para cruzar la línea de llegada de la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan. El momento quedó registrado en video del streaming oficial y rápidamente se viralizó por la violencia del impacto.
Según se pudo observar, ambos pedalistas se tocaron en plena definición y, tras engancharse las ruedas, perdieron el control y cayeron sobre el asfalto. Tivani terminó con la malla rota y su bicicleta seriamente dañada, mientras que el ciclista brasileño -del equipo Swift- llevó la peor parte del golpe.
Una ambulancia se hizo presente de inmediato en el lugar y trasladó al corredor de Brasil al Hospital Marcial Quiroga para una mejor evaluación médica. Afortunadamente, no se registraron otros ciclistas involucrados en el accidente.