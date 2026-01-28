Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

El sprint final terminó de la peor manera para Nicolás Tivani, ciclista del equipo Municipalidad de Pocito, y un corredor brasileño, quienes protagonizaron una dura caída cuando restaban apenas metros para cruzar la línea de llegada de la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan. El momento quedó registrado en video del streaming oficial y rápidamente se viralizó por la violencia del impacto.

Según se pudo observar, ambos pedalistas se tocaron en plena definición y, tras engancharse las ruedas, perdieron el control y cayeron sobre el asfalto. Tivani terminó con la malla rota y su bicicleta seriamente dañada, mientras que el ciclista brasileño -del equipo Swift- llevó la peor parte del golpe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016630763442127083&partner=&hide_thread=false Así fue la caída en la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan pic.twitter.com/GkjKKS785r — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 28, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016637966886560096&partner=&hide_thread=false Así terminó Nicolás Tivani tras el choque en la Vuelta a San Juan pic.twitter.com/6WR770JShu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 28, 2026 Una ambulancia se hizo presente de inmediato en el lugar y trasladó al corredor de Brasil al Hospital Marcial Quiroga para una mejor evaluación médica. Afortunadamente, no se registraron otros ciclistas involucrados en el accidente. Las impactantes fotos de la caída 82c16375-3dad-411e-8cf1-16e5688ae989 61859292-950d-4ab9-9a47-61a12ac7e51a d86157e1-231e-4e57-b072-c2702dd46357 0e542122-3c37-4540-91eb-faf0afdadd3c

