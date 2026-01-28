miércoles 28 de enero 2026

Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

El accidente ocurrió en pleno embalaje final y generó preocupación entre los presentes. La definición quedó marcada por el fuerte golpe y la rápida intervención de la asistencia médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
caida tiempo

El sprint final terminó de la peor manera para Nicolás Tivani, ciclista del equipo Municipalidad de Pocito, y un corredor brasileño, quienes protagonizaron una dura caída cuando restaban apenas metros para cruzar la línea de llegada de la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan. El momento quedó registrado en video del streaming oficial y rápidamente se viralizó por la violencia del impacto.

Según se pudo observar, ambos pedalistas se tocaron en plena definición y, tras engancharse las ruedas, perdieron el control y cayeron sobre el asfalto. Tivani terminó con la malla rota y su bicicleta seriamente dañada, mientras que el ciclista brasileño -del equipo Swift- llevó la peor parte del golpe.

Una ambulancia se hizo presente de inmediato en el lugar y trasladó al corredor de Brasil al Hospital Marcial Quiroga para una mejor evaluación médica. Afortunadamente, no se registraron otros ciclistas involucrados en el accidente.

Las impactantes fotos de la caída

