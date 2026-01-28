miércoles 28 de enero 2026

Video

Con gol de arquero, el Benfica obtuvo un triunfo histórico ante el Real Madrid

El equipo que dirige José Mourinho consiguió, con toda la épica, la diferencia que necesitaba para continuar en la Champions League.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Benfica derrotó 4-2 al Real Madrid en la octava fecha de la fase de liga de la Champions League. Fue un partido que tuvo de todo, pero lo más llamativo fue que el arquero del equipo portugués anotó en la última jugada el gol que le permitió clasificar a los Plays.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mhoni_Hiyst/status/2016635328606466466&partner=&hide_thread=false

En los minutos finales, Raúl Asencio y Rodrygo fueron expulsados y el equipo dirigido por José Mourinho necesitaba un gol más para sellar la clasificación.

En la última jugada del partido, el arquero Anatoliy Trubin fue al área rival para buscar un centro. El ucraniano saltó y le ganó la posición a los jugadores del Merengue para marcar el 4-2 definitivo y darle una clasificación agónica al Benfica.

Los portugueses se quedaron con el último cupo con nueve puntos por diferencia de gol. De esta manera, dejó afuera al Olympique de Marsella, que cayó 3-0 ante el Brujas, y al Pafos, que goleó 4-1 al Slavia Praga.

Los ocho clasificados a octavos de final de la Champions League

  • Arsenal
  • Bayern Munich
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting
  • Manchester City

Los equipos que jugarán los Playoffs de la Champions League

  • Real Madrid
  • Inter
  • PSG
  • Newcastle
  • Juventus
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos
  • Brujas
  • Galatasaray
  • Mónaco
  • Qarabag
  • Bodo Glimt
  • Benfica

Cuándo es el sorteo de la Champions League

  • El sorteo de la Champions para definir los Playoffs se realizará este viernes 30 de enero.

Cómo es el sorteo de los Playoffs de la Champions League

Los que terminaron entre el 9º y el 24º puesto en la fase liga deberán jugar doble partido ante un rival que saldrá sorteado para asegurar su pase a los octavos de final del certamen.

Cabe destacar que, entre el 9º y el 16º lugar, al ser cabezas de serie, jugarán la vuelta en condición de local, y por su parte, del 17º al 24º disputarán el primer partido en casa.

La tabla jugará un papel importante, ya que determina posibles rivales. De esta manera, el 9º o 10º se cruzarán con el 23º o 24º, el 11º o 12º con el 21º o 22º, el 13º o el 14º con el 19º o 20º y el 15º o 16º con el 17º o 18º.

