Champions League: con gol argentino, Liverpool le rompió el invicto al Real Madrid

La visita del Real Madrid, que llegaba invicto en Champions, a Anfield se presentaba como uno de los platos fuerte de la Jornada 4 de la fase de liga de la Champions League 2025/26. Y no decepcionó, Liverpool jugó un partidazo y venció justificadamente al merengue, aunque el resultado fue corto, con un 1-0 en favor de los Reds.

Y mucho de ello se explica con la extraordinaria actuación de Thibaut Courtois, figura indiscutida del partido, con una decena de tapadas ante tiros que tranquilamente pudieron haber sido gol del conjunto local. Solo Alexis Mac Allister, con un letal cabezazo, pudo vencer su resistencia.

¡MAC ALLISTER PUDO CONTRA COURTOIS! ¡ALEXIS MARCÓ EL 1-0 DE LIVERPOOL CONTRA REAL MADRID!



De esta forma, ambos equipos quedan con nueve puntos en la Champions League, un paso por detrás de los líderes indiscutidos que, al finalizar esta jornada de martes, son Arsenal y Bayern Múnich, a falta de que juegue el Inter de Milán mañana.

