El campeonato sanjuanino define a los últimos clasificados: así va la fecha 19°

El fútbol sanjuanino empezó a definirse y este miércoles se disputará la fecha 19, la última, para bajarle el telón al Torneo Clausura. Ya hay algunos con pasaje asegurado y será momento para lo que todavía se juegan una fichita más. Así van los cruces.

La mitad de los equipos están participando en el Regional Amateur y tendrán compromisos claves. El plato fuerte sin duda lo protagonizará Marquesado-Desamparados. Ambos ya están clasificados a los playoff y este cruce les servirá para medirse.

Hay una tanda de equipos que está parejo con 26, 27 puntos e intentarán sumar para meterse. La fecha completa: image Foto: De Local.

