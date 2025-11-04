martes 4 de noviembre 2025

Respeto

Angaco vivió su primera maratón en homenaje a un recordado médico del departamento

Con gran participación y emoción, se corrió la primera edición de la Maratón del Club Deportivo Angaco. La competencia, organizada junto a la Asociación Atlética Albardón, rindió tributo al Dr. Pérez y reunió a atletas de toda la provincia en dos distancias: 12K y 6K.

image

El deporte, la emoción y el homenaje se combinaron este fin de semana en el departamento Angaco, donde se disputó la primera edición de la Maratón del Club Deportivo Angaco, una jornada que reunió a decenas de corredores y vecinos para recordar al Dr. Víctor Pérez, una figura muy querida y valiosa para la comunidad.

La competencia tuvo dos modalidades: una prueba competitiva de 12 kilómetros y otra participativa de 6K, con largada y llegada frente al Club Deportivo Angaco. Los atletas recorrieron calles tradicionales del departamento como Aguilera, Ontiveros, Bosque y Nueva España, completando un circuito de seis kilómetros que los participantes de la prueba mayor repitieron en dos oportunidades.

El evento fue organizado por la Asociación Atlética Albardón y el Club Deportivo Social y Cultural Angaco, con la fiscalización de la Federación Atlética Sanjuanina, garantizando un desarrollo impecable y seguro para todos los corredores.

Todos los ganadores

En la categoría competitiva de 12K, los grandes vencedores fueron Marcos Vidal, con un tiempo de 41m04s, y Paula Yacante, que se impuso entre las damas con 49m34s. En tanto, en la prueba participativa de 6K, los triunfos quedaron en manos de Gabriel Aranda (24m26s) y Cecilia Palacio (24m55s).

Podios generales – 12K

-Damas

1ª Paula Yacante – 49m34s

2ª Yanina Trigo – 54m59s

3ª Laura Puerta – 59m51s

-Varones

1° Marcos Vidal – 41m04s

2° Yoel Giménez – 41m08s

3° Nelson Pérez – 41m19s

Podios generales – 6K

-Damas

1ª Cecilia Palacio – 24m55s

2ª Sofía Díaz – 30m00s

3ª Viviana Zárate – 34m26s

-Varones

1° Gabriel Aranda – 24m26s

2° Marcelo Martín – 24m46s

3° Jonathan Gómez – 25m50s

Además, se premiaron las diferentes categorías por edad, destacándose la amplia participación tanto de jóvenes como de atletas mayores, algunos de más de 70 años, que demostraron que la pasión por correr no entiende de límites.

La jornada culminó en un ambiente festivo, con la emoción de los ganadores, el aplauso de los vecinos y el recuerdo permanente del Dr. Víctor Pérez, cuyo legado de compromiso y servicio sigue vivo en cada rincón de Angaco.

