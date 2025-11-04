martes 4 de noviembre 2025

Polideportivo

El sanjuanino Thomás Castañeda, entre los mejores 30 del Triatlón de Viña del Mar

El triatleta sanjuanino estuvo presente en la Copa de las Américas. Una semana antes corrió en Iquique, Chile.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1556e6975884d5de58dd3df58b581ae7_XL

La Ciudad Jardín, Viña del Mar, en Chile, fue escenario de la Copa de las Américas de triatlón, que se disputó junto a la Copa del mundo. La competencia continental tuvo 69 participantes en la categoría hombre de elite, entre los que estuvo Thomas Castañeda.

El triatleta sanjuanino completó su segundo triatlón en Chile en dos semanas y al finalizar la competencia en Viña, hizo un balance de su actuación: “La verdad que fue una carrera con muchísimo nivel, muy exigente de principio a fin. En la natación, la verdad que hubo muchísimos golpes y que estuvo muy muy duro esa natación. No salí muy bien ubicado, pero ya después con un muy buen ciclismo sí pude remontar bastante, llegando al segundo grupo y bajándome a correr también firme y logrando una buena posición. La verdad es que contento con la natación no estoy, pero con lo demás sí. Sé que estoy progresando en esto, que tengo un camino muy largo todavía y que vamos a seguir preparando para lo que se viene, que va a ser el campeonato iberoamericano, que será en Maldonado, Uruguay, el fin de semana de 6 y 7 de diciembre”.

Respecto a la clasificación, Thomas ocupó el 29° puesto entre 69 triatletas, con un tiempo de 56m43s, mientras que el ganador, el chileno Andrés Gras tuvo un registro de 54m28s y fue escoltado por el estadounidense Carter Stuhlmacher, que finalizó apenas a un segundo.

Una semana antes, Castañeda Maldonado disputó el triatlón de Iquique, también de la serie Copa Americas, donde finalizó en el puesto 31 entre 54 participantes.

La Copa Américas de Triatlón y Campeonato Iberoamericano de Triatlón 2025 que se realizará en Maldonado, Uruguay, será la competencia que marque el cierre de año para el sanjuanino.

Dejá tu comentario

