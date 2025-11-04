Inés Gutiérrez volvió a brillar en el Desafío Valle de la Luna

La tercera edición del Desafío Valle de la Luna volvió a dejar en lo más alto a Inés Gutiérrez , quien repitió su gran actuación del año pasado y se quedó con la victoria en la distancia de 65 kilómetros . La representante del equipo Venzo dominó la prueba de punta a punta y reafirmó su condición de referente del ciclismo sanjuanino. El podio de la categoría femenina lo completaron Yesica Guzmán , de San Luis, y la también sanjuanina Amira Yanadel , quienes brindaron una gran performance en un recorrido exigente y técnico.

En los 35 kilómetros , otra sanjuanina se adueñó del primer puesto: Mariana Bruna Díaz , del equipo La 40 , fue la más rápida y subió a lo más alto del podio. La acompañaron Susana Ingaramo , de Córdoba, en el segundo lugar, y Carla Berón , también de San Juan, en el tercero. Una vez más, las ciclistas locales demostraron su nivel en un evento que combina competencia y una experiencia natural única.

Entre los varones, la victoria en los 65 km fue para el cordobés Luis Vázquez, seguido por Diego Brito, de La Rioja, y el sanjuanino Héctor Vega, quien completó el podio. En la distancia corta de 35 km, los tres escalones del podio fueron íntegramente sanjuaninos: Heber Molina se quedó con el triunfo, escoltado por Matías Cesped y Jorge Torres.

Más de mil ciclistas de distintos puntos del país fueron parte de esta edición especial del Desafío Valle de la Luna, que tuvo como gran atractivo su largada al atardecer, permitiendo disfrutar de la majestuosidad del Parque Ischigualasto bajo una luz inigualable. Una jornada de deporte, naturaleza y emociones, donde San Juan volvió a ser protagonista absoluto.