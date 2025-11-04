La sorpresa que evalúa el DT de Boca para el Superclásico con River

Boca pone primera en la semana más trascendental del último tramo del año. Se viene el Superclásico y una oportunidad de oro para que el Xeneize abroche la clasificación a la próxima Copa Libertadores después de dos años sin jugarla, con el plus de poder relegar a River en la tabla anual. Y, en ese sentido, Claudio Úbeda ya empezó a planificar un once que contará con la vuelta de Leandro Paredes y que puede tener el ingreso de Ander Herrera como sorpresa.

Aunque recién este martes será la primera práctica y en tanto es prematuro dar certezas en relación al equipo, lo cierto es que el cuerpo técnico viene manteniendo una base que solo sufrirá pequeños retoques. A esta altura, el único cambio confirmado es la vuelta del campeón del mundo al eje, reemplazando a Tomás Belmonte.

¿Y puede haber otro? Sí, porque el español demostró que está vigente tras cinco ingresos al hilo desde el banco de suplentes en gran nivel y aporta, cada vez que juega, una cuota de inteligencia y talento que no abunda en el fútbol argentino.

En sintonía con Paredes por sus tiempos en PSG, y de buena conexión con Milton Delgado sobre todo cuando armaron el tridente ante Barracas Central, Úbeda analiza meterlo como titular el domingo contra River. El que podría salir, si el cuerpo técnico se decide por el vasco como titular, es Carlos Palacios, que sigue sin convencer.

Herrera viene siendo una carta clave para el Xeneize en, prácticamente, cada encuentro. Vale retrotraerse al triunfazo con el Pincha, donde provocó la expulsión de Gabriel Neves y, minutos después, generó el penal que Miguel Merentiel cambió por gol.

Por todo esos argumentos, es una opción que evalúan en Boca y, probablemente, sea probada con el correr de los días en los ensayos tácticos para ver si funciona. Si no convence del todo, a priori la única modificación en el once, en relación al triunfo con Estudiantes, sería Paredes por Belmonte.

La defensa no se toca pese al susto de Juan Barinaga en La Plata, quien salió a los 61 minutos por precaución, y mucho menos la delantera, que ahora con Exequiel Zeballos acompañando al doble 9 (Milton Giménez-Migue Merentiel) vive su mejor etapa de eficacia con el gol. Edinson Cavani tiene todo dado para ser convocado tras varias ausencias, aunque su falta de ritmo lo relegara al banco ante River.

La probable formación de Boca contra River

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Ander Herrera; Miguel Merentiel, Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Fuente: TyC Sports