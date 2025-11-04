La baja sensible, el referente que vuelve y Borgogno, a la cancha suturado: las novedades de San Martín de cara a la final con Lanús

San Martín encara una semana importante con varias novedades en su plantel. El equipo de Leandro Romagnoli se prepara para recibir a Lanús el próximo sábado, desde las 21.30, en el Hilario Sánchez , en una verdadera final por la permanencia.

La principal preocupación pasa por la baja de Lucas Diarte , quien salió lesionado del clásico ante Godoy Cruz y los estudios confirmaron que sufre un esguince de rodilla. El lateral no podrá estar ante el Granate y el cuerpo técnico definirá en los próximos días quién ocupará su lugar: las opciones son Brian Orihuela o el experimentado Dante Álvarez, uno de los caudillos del ascenso.

La buena noticia llega con el regreso de Sebastián “Púlpito” González, que ya está a disposición del DT. El volante no pudo estar frente al Tomba por una fuerte contractura que arrastraba desde el partido con Independiente, pero en esta semana se entrenó con normalidad y será una alternativa importante para el equipo sanjuanino.

En tanto, Matías Borgogno, que encendió las alarmas el domingo tras un fuerte choque con Altamira, estará presente. El arquero sufrió un corte debajo de la rodilla que requirió cuatro puntos de sutura, aunque podrá estar en el arco el sábado.

Por su parte, Ignacio Maestro Puch terminó con un golpe, pero sin mayores consecuencias, y también estará disponible para el duelo decisivo.

Lo cierto es que con bajas, regresos y futbolistas que jugarán entre algodones, San Martín se rearma para una final clave ante Lanús, en la que buscará dar otro paso para seguir soñando con la permanencia.