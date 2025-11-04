martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

¡Que explote el Hilario! Por $200, los socios de San Martín podrán llevar un acompañante

El Verdinegro jugará su último partido de local este sábado a las 21:30hs frente a Lanús, y desde el club lanzaron una promoción para que el Hilario Sánchez sea una verdadera fiesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Martín se prepara para una noche de pura emoción en Concepción. Este sábado, desde las 21:30hs, el equipo recibirá a Lanús en el estadio Hilario Sánchez, en lo que será su último partido del año como local, y la dirigencia quiere que la despedida sea a estadio lleno.

Lee además
san martin, inteligente y sumando en campo tombino: empato con godoy cruz y rescato un punto de oro por la permanencia
Enviados especiales

San Martín, inteligente y sumando en campo tombino: empató con Godoy Cruz y rescató un punto de oro por la permanencia
san martin, aferrado a la ilusion: como quedo en la tabla, las dos finales que le quedan y los otros duelos que pueden definir su destino
Aguanta, corazón

San Martín, aferrado a la ilusión: cómo quedó en la tabla, las dos finales que le quedan y los otros duelos que pueden definir su destino

Pensando en el acompañamiento constante de su gente durante toda la temporada, el club lanzó una promoción especial para socios. Quienes tengan la cuota al día podrán adquirir, desde la App oficial, una entrada adicional para su mismo sector por tan solo $200, en concepto de costo administrativo. De esta forma, cada socio podrá llevar un acompañante para compartir el cierre del año.

"Porque nos acompañaste todo el año, queremos que sigamos así", expresaron desde la institución al anunciar el beneficio.

image
Temas
Seguí leyendo

Video: la calentura de los hinchas de Godoy Cruz tras empatar con San Martín

El pedido especial de Pulpito González a la AFA: "Que por lo menos lo charlen"

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"

Las mejores postales del clásico cuyano: recibimiento de final, roces y un partido de infarto en el Gambarte

La demora del colectivo verdinegro en la Autopista y un recibimiento de "final": las perlitas del clásico cuyano

San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

Video: los hinchas de Godoy Cruz coparon el Gambarte para alentar a los jugadores antes del Clásico

"Demostramos estar a la altura de cualquier equipo": el mensaje reflexivo del técnico de la Reserva de San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
no fue parejo: el turco asad cruzo a romagnoli y apunto contra el var tras el clasico cuyano
Picante

"No fue parejo": el Turco Asad cruzó a Romagnoli y apuntó contra el VAR tras el clásico cuyano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar
Justicia

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Te Puede Interesar

La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo: la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART video
En las redes

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel
Judiciales

El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel

La baja sensible, el referente que vuelve y Borgogno, a la cancha suturado: las novedades de San Martín de cara a la final con Lanús
A todo o nada, Verdinegro

La baja sensible, el referente que vuelve y Borgogno, a la cancha suturado: las novedades de San Martín de cara a la final con Lanús

Ibarra y su análisis sobre el presente del peronismo sanjuanino: Se llevó los tres puntos, pero el mapa político hoy está dividido en tres video
Paren las Rotativas

Ibarra y su análisis sobre el presente del peronismo sanjuanino: "Se llevó los tres puntos, pero el mapa político hoy está dividido en tres"

La paritaria docente se retomará este viernes en San Juan para discutir aumentos de noviembre y diciembre.
Sueldos y otros temas

En San Juan, en su antesala, la paritaria docente se pone caliente