¡Que explote el Hilario! Por $200, los socios de San Martín podrán llevar un acompañante

San Martín se prepara para una noche de pura emoción en Concepción. Este sábado, desde las 21:30hs, el equipo recibirá a Lanús en el estadio Hilario Sánchez, en lo que será su último partido del año como local, y la dirigencia quiere que la despedida sea a estadio lleno.

Pensando en el acompañamiento constante de su gente durante toda la temporada, el club lanzó una promoción especial para socios. Quienes tengan la cuota al día podrán adquirir, desde la App oficial, una entrada adicional para su mismo sector por tan solo $200, en concepto de costo administrativo. De esta forma, cada socio podrá llevar un acompañante para compartir el cierre del año.

"Porque nos acompañaste todo el año, queremos que sigamos así", expresaron desde la institución al anunciar el beneficio. image

