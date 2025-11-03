San Martín, aferrado a la ilusión: cómo quedó en la tabla, las dos finales que le quedan y los otros duelos que pueden definir su destino

"La estamos peleando y la vamos a pelar hasta el final", decía Leandro Romagnoli en la noche del domingo, después de igualar con Godoy Cruz en Mendoza. La premisa es esa: no rendirse. Y es que si bien el empate no lo sacó del fondo, haber sumado en una cancha difícil -y con carácter-, le permite a San Martín seguir dependiendo de una combinación de resultados para mantener la categoría.

Al Verdinegro le restan dos finales: primero enfrentará a Lanús en el Hilario Sánchez, y cerrará el torneo con Aldosivi, en un duelo de final que podría definirlo todo. Ganar en casa y llegar con chances a la última fecha es la prioridad absoluta.

Mientras tanto, otros equipos que pelean por no descender también tendrán partidos claves: cualquier tropiezo de ellos puede favorecer a San Martín. El panorama en la parte baja de la Liga Profesional se aprieta y cada punto perdido puede cambiar el destino.

Próximos partidos de los rivales directos

-Aldosivi: visita a Banfield y cierra con San Martín.

-Godoy Cruz: enfrentará a Atlético Tucumán y Riestra.

-Sarmiento: se medirá ante Instituto y San Lorenzo.

-Atlético Tucumán: juega con Godoy Cruz y Lanús.

-Banfield: choca con Aldosivi y Central Córdoba.

-Newell’s: enfrentará a Huracán y Racing.

-Gimnasia: cierra ante Vélez y Platense.

-Talleres: juega contra Platense e Instituto.

Cómo está la tabla anula y de promedios

Aldosivi logró un triunfo vital ante Independiente Rivadavia y alcanzó los mismos 27 puntos que San Martín, y aunque sigue último por el promedio, acortó distancias en la pelea por la Tabla Anual. Esa levantada de ambos equipos encendió las alarmas en otros clubes que parecían más tranquilos. Godoy Cruz (28), Newell’s, Sarmiento y Talleres (30), Atlético Tucumán y Banfield (31), y hasta Gimnasia (32), que venció a River y tomó aire, no pueden relajarse.

Hay dos descensos en juego: uno por la Tabla Anual y otro por Promedios. Si un mismo club está en el fondo de ambas tablas, el golpe caerá sobre el anteúltimo de la tabla general. En ese contexto, hoy estarían descendiendo Aldosivi y San Martín.

