Malas noticias en River: se conoció la lesión de Colidio, ¿llega al Superclásico?

En un año donde las malas noticias parecen no tener fin en Núñez, River volvió a recibir un golpe duro. Durante la derrota ante Gimnasia en el Monumental, Facundo Colidio debió salir lesionado apenas comenzado el partido, y los estudios realizados este lunes confirmaron lo peor: desgarro en el isquiotibial izquierdo. El delantero quedó descartado para los próximos compromisos ante Boca y Vélez, los últimos de la fase regular del Torneo Clausura.

Clausura River falló un penal sobre el final y Gimnasia se llevó un triunfo histórico del Monumental

El infortunio llegó rápido. Cuando iban apenas 15 minutos del primer tiempo, Colidio intentó anticipar a Nelson Insfrán en una jugada de peligro y estiró la pierna más de la cuenta. De inmediato pidió el cambio y fue reemplazado por el juvenil Cristian Jaime. Las imágenes ya hacían sospechar una lesión muscular, y los estudios no tardaron en confirmarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaBaandaCARP/status/1985165974442504341&partner=&hide_thread=false Sin Colidio, sin Montiel, sin Driussi con Borja, Nacho Fernández, Enzo Perez y Bustos al superclasico pic.twitter.com/wiH1CsBLL9 — RIVER PLATE (@LaBaandaCARP) November 3, 2025

La baja del ex-Tigre complica los planes de Marcelo Gallardo, que ya venía con el plantel diezmado. Tras la recaída de Sebastián Driussi frente a Independiente Rivadavia, Colidio era una fija para los partidos decisivos. Ahora, el técnico deberá rearmar el ataque y decidir si apuesta nuevamente por la juventud o recurre a la experiencia de Miguel Borja, en lo que podría ser su última oportunidad de mostrarse en River.

El 2025 de Colidio fue un reflejo del equipo: irregular, pero con picos de muy buen nivel. Disputó 45 partidos y convirtió nueve goles, siendo clave en varios tramos del año. Sin embargo, su rendimiento dividió opiniones entre los hinchas, y su continuidad más allá de diciembre todavía está en duda.

Ante Gimnasia, Gallardo lo ubicó por izquierda y apostó por Subiabre en la banda opuesta. Tras la lesión, ingresó Jaime, quien había sido mencionado como posible titular durante la semana. Para el Superclásico en la Bombonera, el DT deberá definir si mantiene a los juveniles o busca alternativas más probadas.

Entre las pocas buenas noticias, en el cuerpo técnico hay optimismo por la recuperación de Gonzalo Montiel. El lateral, que se perdió los últimos partidos por un esguince de rodilla, podría volver a entrenar con normalidad esta semana y ser opción frente a Boca. En River esperan que el campeón del mundo recupere su lugar, luego de que Fabricio Bustos no convenciera en su reemplazo.

Así, River suma otra baja sensible en un momento en el que todo parece costarle el doble. Con Colidio afuera y Driussi entre algodones, el panorama para Gallardo se complica. El Superclásico asoma en el horizonte y el Muñeco, una vez más, deberá apelar a su ingenio para reinventar al equipo.