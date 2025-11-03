lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Llueve sobre mojado

Malas noticias en River: se conoció la lesión de Colidio, ¿llega al Superclásico?

La derrota frente a Gimnasia La Plata dejó secuelas de todo tipo y una baja importante: Facundo Colidio tuvo que salir del campo a los 16 minutos por una lesión muscular. El diagnóstico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otro dolor de cabeza para River.

Otro dolor de cabeza para River.

En un año donde las malas noticias parecen no tener fin en Núñez, River volvió a recibir un golpe duro. Durante la derrota ante Gimnasia en el Monumental, Facundo Colidio debió salir lesionado apenas comenzado el partido, y los estudios realizados este lunes confirmaron lo peor: desgarro en el isquiotibial izquierdo. El delantero quedó descartado para los próximos compromisos ante Boca y Vélez, los últimos de la fase regular del Torneo Clausura.

Lee además
stefano di carlo es el nuevo presidente de river
Elección histórica

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River
river fallo un penal sobre el final y gimnasia se llevo un triunfo historico del monumental
Clausura

River falló un penal sobre el final y Gimnasia se llevó un triunfo histórico del Monumental

El infortunio llegó rápido. Cuando iban apenas 15 minutos del primer tiempo, Colidio intentó anticipar a Nelson Insfrán en una jugada de peligro y estiró la pierna más de la cuenta. De inmediato pidió el cambio y fue reemplazado por el juvenil Cristian Jaime. Las imágenes ya hacían sospechar una lesión muscular, y los estudios no tardaron en confirmarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaBaandaCARP/status/1985165974442504341&partner=&hide_thread=false

La baja del ex-Tigre complica los planes de Marcelo Gallardo, que ya venía con el plantel diezmado. Tras la recaída de Sebastián Driussi frente a Independiente Rivadavia, Colidio era una fija para los partidos decisivos. Ahora, el técnico deberá rearmar el ataque y decidir si apuesta nuevamente por la juventud o recurre a la experiencia de Miguel Borja, en lo que podría ser su última oportunidad de mostrarse en River.

El 2025 de Colidio fue un reflejo del equipo: irregular, pero con picos de muy buen nivel. Disputó 45 partidos y convirtió nueve goles, siendo clave en varios tramos del año. Sin embargo, su rendimiento dividió opiniones entre los hinchas, y su continuidad más allá de diciembre todavía está en duda.

Ante Gimnasia, Gallardo lo ubicó por izquierda y apostó por Subiabre en la banda opuesta. Tras la lesión, ingresó Jaime, quien había sido mencionado como posible titular durante la semana. Para el Superclásico en la Bombonera, el DT deberá definir si mantiene a los juveniles o busca alternativas más probadas.

Entre las pocas buenas noticias, en el cuerpo técnico hay optimismo por la recuperación de Gonzalo Montiel. El lateral, que se perdió los últimos partidos por un esguince de rodilla, podría volver a entrenar con normalidad esta semana y ser opción frente a Boca. En River esperan que el campeón del mundo recupere su lugar, luego de que Fabricio Bustos no convenciera en su reemplazo.

Así, River suma otra baja sensible en un momento en el que todo parece costarle el doble. Con Colidio afuera y Driussi entre algodones, el panorama para Gallardo se complica. El Superclásico asoma en el horizonte y el Muñeco, una vez más, deberá apelar a su ingenio para reinventar al equipo.

Temas
Seguí leyendo

Futuro de Marcelo Gallardo en River: incertidumbre y decisión clave para 2026

Jockey no pudo ante un CPBM experimentado y se quedó sin la plaza para San Juan

El pedido especial de Pulpito González a la AFA: "Que por lo menos lo charlen"

Potrero y cuna de talentos: el club que nació en el '86, lleva los colores de River y se sostiene por el amor de los hinchas islanos

San Juan hizo podio en Tiro Deportivo: todos los resultados que dejó la jornada

Video: la calentura de los hinchas de Godoy Cruz tras empatar con San Martín

El drama de Franco Mastantuono en el Real Madrid: ¿qué le pasó?

San Martín, aferrado a la ilusión: cómo quedó en la tabla, las dos finales que le quedan y los otros duelos que pueden definir su destino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin, aferrado a la ilusion: como quedo en la tabla, las dos finales que le quedan y los otros duelos que pueden definir su destino
Aguanta, corazón

San Martín, aferrado a la ilusión: cómo quedó en la tabla, las dos finales que le quedan y los otros duelos que pueden definir su destino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Te Puede Interesar

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Informe de Austral Gold

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán

Por Elizabeth Pérez
Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima
Dolor en las redes

Conmoción en la Escuela de Enología por la muerte del chico que le cayó un arco encima

Viento zonda.
Atención

El SMN emitió una alerta amarilla por zonda para este lunes: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h

Los ternados son Rolando Lozano, Matías Senatore y Guillermo Baigorrí.
Justicia

Tal como adelantó Tiempo, confirmaron fecha y hora para las entrevistas a los 3 ternados para Fiscal General

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial