Futuro de Marcelo Gallardo en River: incertidumbre y decisión clave para 2026

Marcelo Gallardo atraviesa un momento crítico en River Plate. La reacción del entrenador luego de que Miguel Borja fallara un penal en los últimos minutos del partido ante Gimnasia resumió la frustración que vive el equipo: un laberinto sin salida, sin respuestas claras ni soluciones inmediatas. La pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasará con el futuro de Gallardo en River?

La incertidumbre sobre la continuidad del Muñeco ya no es solo un tema interno. En el club hay voces que consideran que el ciclo del entrenador ha llegado a un nivel de desgaste difícil de revertir, mientras que otros confían en que Gallardo todavía puede recuperar su ADN y encarrilar al equipo antes del cierre de la temporada.

Decisión clave en diciembre

Sea cual sea el resultado de los próximos encuentros, las definiciones sobre el futuro del DT recién llegarán en diciembre. Gallardo mismo lo ha reiterado: "Analizaremos al final de la temporada y después veremos cómo seguimos". Hasta entonces, los rumores y la especulación continuarán.

El rol de Stefano Di Carlo en la continuidad de Gallardo

Stefano Di Carlo, quien asumirá como presidente de River en reemplazo de Jorge Brito, será determinante en la planificación del 2026. Pese a haber asegurado públicamente que "acompañamos a Gallardo con convicción", aún no hay señales de renovación del contrato del técnico, que vence en dos meses. La relación cercana entre Di Carlo y Gallardo será un factor central en la decisión final, junto con el estado anímico y físico del entrenador tras un año irregular.

Mientras tanto, River Plate sigue sumido en la crisis. La eliminación de la Copa Argentina y los tropiezos en el torneo local profundizan la presión sobre Gallardo, cuyo futuro se mantiene en suspenso hasta fin de año. Para los hinchas, la espera se hace cada vez más angustiante: diciembre definirá si el Muñeco continuará al mando del club o si se cerrará un ciclo histórico en la historia reciente del Millonario.