sábado 1 de noviembre 2025

Elección histórica

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River

El candidato del oficialismo ganó las elecciones y se hará cargo del Millonario desde el próximo lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Stefano Di Carlo se transformó en el nuevo presidente de River luego de unas elecciones históricas que, con más de 26 mil votantes, se convirtieron en récord para la institución superando a los 19.983 de los comicios del 2021

En medio de una profunda crisis deportiva, el año a nivel institucional se cierra con la designación del nuevo mandatario que sucederá a Jorge Brito el próximo lunes y comandará las riendas del club por los próximo cuatro años.

Record de votantes: más de 26 mil socios se presentaron en los comicios y batieron, con diferencia, el récord del 2021 que era de 19.883.

Una elección histórica y con innovación tecnológica

Por primera vez en la historia de la institución, el proceso de votación se realiza mediante una Boleta Única Electrónica, un sistema que promete mayor agilidad y transparencia. Están habilitados para votar 87.000 socios activos mayores de 16 años, con al menos tres años de antigüedad y la cuota de septiembre 2025 al día.

Estas fueron las cinco listas que buscaron conducir a River Plate

1. Frente Filosofía River (Lista 2) – Stefano Di Carlo (GANADORA)

El actual vicepresidente segundo encabeza la lista oficialista junto a Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Nieto del histórico dirigente Osvaldo “Titi” Di Carlo, el candidato tiene una larga trayectoria en el club y busca consolidar el modelo de gestión iniciado en 2013.

2. Frente River Primero (Lista 1) – Luis Belli

Economista y magíster en finanzas, Belli lidera el espacio acompañado por Hernán Riso, Noelia Florentín y Antonio Caselli. El dirigente ya participó de los comicios anteriores y busca consolidar una alternativa opositora con experiencia en gestión.

3. Frente Ficha Limpia en River (Lista 3) – Pablo Lunati

El exárbitro de Primera División, reconocido hincha millonario, se postula por primera vez para la presidencia. Lo acompañan Santiago Roca y Bianca Lauría. Su propuesta apunta a la transparencia y la participación social.

4. Frente River Somos Todos (Lista 4) – Carlos Trillo

Trillo, referente opositor y médico del club durante años, busca liderar el club tras quedar como segunda fuerza en 2021. Estará acompañado por Pedro Tibaudin, Alejandra Sabatino y Daniel Zononi. Fue impulsor de iniciativas simbólicas como la estatua de Ángel Labruna y “La bandera más larga del mundo”.

5. Frente River Campeón Deportivo y Social (Lista 5) – Daniel Kiper

Kiper, histórico dirigente y tres veces candidato a presidente, encabeza esta propuesta junto a Claudio Piñeiro y Lucila Lancioni. Su lista propone reforzar el vínculo social y deportivo de la institución.

