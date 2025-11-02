River falló un penal sobre el final y Gimnasia se llevó un triunfo histórico del Monumental

El River de Marcelo Gallardo volvió a decepcionar. En un Monumental colmado y con la presión de recuperarse tras las eliminaciones en la Copa Argentina y la Libertadores, el Millonario cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 .

El único gol del encuentro lo marcó Marcelo Torres , de penal, en el segundo tiempo. Cuando el reloj marcaba el final y River buscaba el empate con desesperación, Miguel Borja tuvo su chance desde los doce pasos , pero el arquero Tomás Insfrán se vistió de héroe y detuvo el disparo, sellando la victoria platense.

El resultado golpea duro al conjunto de Núñez, que suma tres derrotas consecutivas y empieza a complicar su clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Con 52 puntos en la Tabla Anual, quedó a uno de Boca y siente el acecho de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra.

Del otro lado, Gimnasia logró un triunfo clave para su permanencia: necesitaba sumar para escaparle al descenso y lo hizo en una noche histórica, ya que no ganaba en el Monumental desde hacía dos décadas.

El clima en River se torna cada vez más tenso de cara al Superclásico del 9 de noviembre, cuando deberá visitar a Boca en La Bombonera, en un partido que puede definir el futuro del equipo y del propio Gallardo.