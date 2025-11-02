domingo 2 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clausura

River falló un penal sobre el final y Gimnasia se llevó un triunfo histórico del Monumental

El equipo de Gallardo perdió 1-0 por un gol de Marcelo Torres. En la última jugada, Insfrán le tapó un penal a Borja. El Lobo volvió a ganar en Núñez después de 20 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
river

El River de Marcelo Gallardo volvió a decepcionar. En un Monumental colmado y con la presión de recuperarse tras las eliminaciones en la Copa Argentina y la Libertadores, el Millonario cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

Lee además
romagnoli, a corazon abierto: la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final
Declaraciones

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"
la demora del colectivo verdinegro en la autopista y un recibimiento de final: las perlitas del clasico cuyano
Tiempo en Mendoza

La demora del colectivo verdinegro en la Autopista y un recibimiento de "final": las perlitas del clásico cuyano

El único gol del encuentro lo marcó Marcelo Torres, de penal, en el segundo tiempo. Cuando el reloj marcaba el final y River buscaba el empate con desesperación, Miguel Borja tuvo su chance desde los doce pasos, pero el arquero Tomás Insfrán se vistió de héroe y detuvo el disparo, sellando la victoria platense.

El resultado golpea duro al conjunto de Núñez, que suma tres derrotas consecutivas y empieza a complicar su clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Con 52 puntos en la Tabla Anual, quedó a uno de Boca y siente el acecho de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra.

Del otro lado, Gimnasia logró un triunfo clave para su permanencia: necesitaba sumar para escaparle al descenso y lo hizo en una noche histórica, ya que no ganaba en el Monumental desde hacía dos décadas.

El clima en River se torna cada vez más tenso de cara al Superclásico del 9 de noviembre, cuando deberá visitar a Boca en La Bombonera, en un partido que puede definir el futuro del equipo y del propio Gallardo.

Seguí leyendo

Boca lo ganó con carácter y manda en la Zona A

San Martín, inteligente y sumando en campo tombino: empató con Godoy Cruz y rescató un punto de oro por la permanencia

Lionel Messi hizo un golazo pero no le alcanzó al Inter Miami para pasar de fase

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River

Un sanjuanino salió campeón argentino en una competencia de tiro

Aldosivi y Talleres ganaron sus partidos y obligan a San Martín a conseguir la victoria en Mendoza

Richet Zapata, campeón otra vez: el "Viole" gritó campeón en la Superliga y sigue levantando copas

Buscan intensamente a una sanjuanina que desapareció hace cuatro días

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin, inteligente y sumando en campo tombino: empato con godoy cruz y rescato un punto de oro por la permanencia
Enviados especiales

San Martín, inteligente y sumando en campo tombino: empató con Godoy Cruz y rescató un punto de oro por la permanencia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez
Historias del Crimen

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez

Te Puede Interesar

La demanda por tener stands en la Fiesta Nacional del Sol superó las expectativas, según la información oficial. 
Cuenta regresiva

Récord de interés privado; la Fiesta Nacional del Sol 2025 ya agotó todos los stands y llegan curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Romagnoli, a corazón abierto: La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final
Declaraciones

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"

Durante los feriados de Carnaval, el comercio sanjuanino permanecerá una jornada cerrado y abrirá la otra.
Economía

Las ventas en San Juan cayeron 13% en el comercio sanjuanino, pero creció el ticket promedio

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino