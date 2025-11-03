lunes 3 de noviembre 2025

La profunda historia que Miguel Borja subió de madrugada, tras la derrota con Gimnasia

El colombiano tuvo el empate ante Gimnasia en sus pies en la última del partido, pero falló el penal y los de Gallardo cayeron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A River en general y a Miguel Ángel Borja en particular no les sale una. El equipo de Marcelo Gallardo recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata en un Monumental caldeado que silbó a algunos jugadores cuando la voz del estadio los anunciaba, pero que durante todo el primer tiempo apoyó, pese a una actuación para nada buena del equipo.

Ya en la segunda mitad, luego del tanto de Gimnasia, los hinchas perdieron la paciencia y masivamente reprobaron a los jugadores con los clásicos cantos. El partido de River ante el Lobo fue muy malo, sin ideas, sin sociedades, casi sin generar peligro hasta los últimos minutos.

Inclusive, el penal que le cobran en el tiempo de descuento ni siquiera había sido, pero así y todo ni esas situaciones puede aprovechar. Lo más insólito es que quien agarró la pelota para ejecutar ese penal clave fue Miguel Ángel Borja, un futbolista que está totalmente reprobado por el hincha desde hace meses y que encima venía de fallar en la tanda ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina.

Pero el descalabro en River es tal, que a nadie se le pasó por la cabeza que esa no era buena idea. Borja ejecutó, Insfrán adivinó el palo y River perdió 1 a 0 por no poder aprovechar un penal en la última jugada para, al menos, conseguir un empate y sumar tanto en la tabla de la Zona B del Torneo Clausura como en la anual.

La historia que compartió Borja en Instagram tras el partido ante Gimnasia

En horas de la madrugada, Miguel Ángel Borja compartió una historia en su cuenta de Instagram: “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero aún esto no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso, porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28) Gracias por los mensajes de apoyo”, acompañó estas palabras con emojis con los colores de River y una gallina.

image
