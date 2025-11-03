El pedido especial de Pulpito González a la AFA: "Que por lo menos lo charlen"

El mediocampista Diego González le pidió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que le permita a San Martín a disputar los playoffs del Clausura, ya que está entre los ocho mejores de la zona B, pero, de terminar así, no podrá disputarlos si desciende.

Cuando le consultaron por la pelea para no descender, el Pulpito, en diálogo con Paso a Paso por TyC Sports, aseguró: "Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol... en este torneo San Martín está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también".

A su vez, el ex jugador de Boca, quien remarcó que ese es el principal sueño del plantel, que se disputará el descenso en los promedios ante Aldosivi, agregó: "Ese es el pensamiento que tenemos, que si estamos entre los ocho nos permitan poder competir por ese título".

"ME ESTOY ANIMANDO A SOÑAR DE PODER SEGUIR JUGANDO EL AÑO QUE VIENE"



La emoción del Pulpo González sobre su momento futbolístico luego del empate de San Martín ante Godoy Cruz

El conjunto de verdinegro está séptimo en la zona B con 18 puntos, pero si desciende, su lugar en los playoffs lo ocupará el noveno, que hoy es Gimnasia. En los promedios, se sabe que el que baje de categoría se definirá entre el Verdinegro y el Tiburón, aunque si zafa en esa tabla, el otro descendido se definirá en la anual, que hoy lo tiene último a Aldosivi con 27, los mismos puntos que San Martín (penúltimo) y arriba aparecen Godoy Cruz (28), Newell's, Sarmiento y Talleres con 30.

Sobre esa lucha, el entrenador Leandro Romagnoli prometió: "La peleamos, la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final. Lo importante es que lleguemos al último partido con la expectativa de dejar a San Martín de San Juan en Primera".

La próxima fecha el conjunto sanjuanino, que viene de empatar en Mendoza con Godoy Cruz en el clásico, recibirá a Lanús, el sábado a las 21.30, mientras que cerrará el torneo contra Aldosivi en Mar del Plata.