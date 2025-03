Diego González, con la ilusión puesta en Concepción: "Vengo a la casa de mi hermano, a aportar mi granito para que San Martín siga creciendo"

Fue multicampeón con Boca y también sumó una estrella internacional con Lanús , jugó en otro grande como Racing y también dejó su sello en una época dorada de Santos Laguna de México . Hizo goles, dio vueltas olímpicas y logró mucho de lo que había soñado de niño, cuando daba sus primeros pasos en la baby de Unión de Rafael Calzada . Pero le faltaba algo a sus 37 años: compartir vestuario, camiseta y cancha con su hermano Sebastián, el "Pulpito" para todos en Concepción. Ese anhelo que se fue forjando mientras ambos compartían una misma profesión, aunque siempre en escenarios distintos, se concretó recién este viernes, cuando Diego se puso la pilcha verdinegra. En Concepción, cruzando miradas de complicidad con el referente de San Martín , el mayor de los González puso primera. Y lo hizo con un mensaje claro: "No vengo a ser ídolo, vengo a la casa de mi hermano, a aportar mi granito para que el club siga creciendo".

En una charla exclusiva con Tiempo de San Juan, el experimentado mediocampista se sinceró sobre lo que representa este nuevo desafío en su carrera, este regreso al Pueblo Viejo, ya no como simpatizante e hincha de su hermano, sino como futbolista. "Es algo que me agarra en una etapa de mi vida en la cual me quedaban pocos sueños por cumplir en lo futbolístico. Y uno de esos era compartir plantel con mi hermano", confiesa.

Esta oportunidad llegó tras el ascenso de San Martín a la Primera División, y fue Raúl Antuña y Jorge Miadosqui quienes desde el primer minuto se pusieron en contacto con él para convencerlo de radicarse en Concepción. A pesar de haber tenido ofertas para regresar a Buenos Aires, donde quería estar más cerca de su familia, tras su último paso por la Unión Española de Chile, la insistencia de su hermano y el proyecto del club lo convencieron.

"Mi señora y mis hijos se quedaron en Buenos Aires por cuestión de estudios, y la idea era buscar algo por allá. Por eso se dilató un poco el tema, porque uno empieza a priorizar otras cosas, los hijos crecen y uno como profesional se pierde mucho. Estoy agradecido con San Martín por esperarme, por insistir para que pueda llegar y pueda colaborar con los muchachos. Espero estar a la altura de la institución y de mis compañeros que, creo yo, con pequeños detalles va a ser mucho más lo que se pueda conseguir", expresa el "Pulpo".

Si bien está la emoción por llegar al club donde su hermano es referente, Diego tiene claro que su misión no es otra que ayudar al equipo a crecer. "No vengo a ser ídolo, vengo a aportar mi granito para que San Martín siga creciendo", dice con humildad.

WhatsApp Image 2025-03-14 at 14.04.08.jpeg

Sobre su rol dentro del plantel, Diego señala que, aunque no es una persona que busque los reflectores, su objetivo es claro: "Yo juego no solamente por la plata, hay algo mucho más importante y siempre lo tengo presente: uno juega con el sentimiento del hincha". De esta manera, reafirma que está dispuesto a dejar todo en la cancha, con la humildad y el profesionalismo que siempre lo caracterizó a lo largo de su carrera. "Lo mínimo que tengo que hacer es estar a la altura de lo que él ha conseguido con la institución", señala, refiriéndose a su hermano Sebastián, quien ya lleva cuatro temporadas en el club.

WhatsApp Image 2025-03-14 at 14.04.11.jpeg Diego tuvo este viernes su primera práctica en Concepción, iniciando una "mini" pretemporada. "Va a estar disponible cuando esté bien físicamente", expresó el cuerpo técnico verdinegro.

Asegura también que no viene a disfrutar de la vida cómoda de un futbolista ya en etapa de retiro, sino a competir y aportar todo lo que esté a su alcance para que San Martín logre sus objetivos. "Voy a aportar lo mío dentro del vestuario y cuando me toque estar dentro de la cancha, hacerlo lo mejor posible para que San Martín siga creciendo y la gente se vaya contenta y disfrute toda la semana", cierra.