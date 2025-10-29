miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buena campaña

"Demostramos estar a la altura de cualquier equipo": el mensaje reflexivo del técnico de la Reserva de San Martín

El equipo que dirige Mauricio Fernández cayó ante Ferro y se quedó sin chances de clasificar a los octavos de final. Aun así, la Reserva verdinegra cerró una temporada más que positiva, con buenos resultados en el Apertura y Clausura, y varios juveniles afianzándose en la alta competencia. El mensaje de su DT.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-29 153336

La Reserva de San Martín perdió 4-2 frente a Ferro y, con ese resultado, quedó fuera de la pelea por la clasificación a los octavos de final del Torneo Proyección. Más allá de la derrota, el balance para el equipo que conduce Mauricio Fernández es altamente positivo: el conjunto verdinegro volvió a competir a gran nivel, mostró una evolución constante a lo largo de toda la temporada y hasta hizo goleador a Santiago Barrera.

Lee además
derrota y despedida: la reserva de san martin perdio con ferro y no le alcanzo para clasificar a los playoffs
Torneo Proyección

Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs
Godoy Cruz se queda sin mediocampo.
A favor

Guiño para San Martín: Godoy Cruz sufrió una baja clave antes del clásico en el Gambarte
image

En el Torneo Apertura, San Martín logró meterse entre los ocho mejores del certamen, cayendo en cuartos de final nada menos que frente a Boca, uno de los grandes animadores del torneo. En el Clausura, el elenco sanjuanino volvió a mostrarse competitivo y finalizó en la 13 posición de la Zona B, dejando una buena imagen ante rivales de jerarquía.

Captura de pantalla 2025-10-29 160411

Esta campaña no solo sirvió para sumar rodaje y minutos de calidad, sino también para seguir fogueando a jóvenes valores que empiezan a pedir pista en Primera División. Uno de los nombres destacados fue Santiago Barrera, autor de varios goles claves, que incluso llamó la atención de Leandro Romagnoli, técnico del primer equipo, quien lo convocó para los últimos partidos del Verdinegro en la Copa de la Liga.

Al cierre del torneo, desde el cuerpo técnico y el plantel dejaron un mensaje cargado de orgullo por el camino recorrido:

"¡Gracias por tremendo año! Demostrando estar a la altura de cualquier equipo de Primera División. ¡Agradezco de todo corazón!", expresó Mauricio Fernández.

Embed - Mauricio Fernandez on Instagram: "Gracias por tremendo año!!! Demostrando estar a la altura de cualquier equipo de primera división!!!! Agradezco de todo corazón Chelo antuña ,carlos maturano ,carlos lisi ,luis ruarte ,Leonardo rosales porque siempre estuvieron acompañando este proceso!!!"

Temas
Seguí leyendo

San Martín-Godoy Cruz en el Gambarte, con árbitro confirmado

El equipo de una gloria del ascenso hará paro hasta que le paguen los sueldos atrasados

Chaco Molina y su primer voto en San Juan: el presidente de mesa era verdinegro y le hizo un pedido muy especial para el duelo con el Tomba

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

La Reserva de San Martín perdió con Lanús y va por el milagro que lo clasifique en la última fecha

El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Lorenzo, de luto por el fallecimiento de una gloria de la institución.
Deceso

Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foto de Abogados de San Juan

Por Ana Paula Gremoliche
Imagen ilustrativa
En Alto de Sierra

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico
En Capital

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico

Departamento por departamento, así fueron los resultados finales en las elecciones 2025 en San Juan: los cambios y los 0 votos en el exterior
Escrutinio definitivo

Departamento por departamento, así fueron los resultados finales en las elecciones 2025 en San Juan: los cambios y los 0 votos en el exterior