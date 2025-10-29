"Demostramos estar a la altura de cualquier equipo": el mensaje reflexivo del técnico de la Reserva de San Martín

La Reserva de San Martín perdió 4-2 frente a Ferro y, con ese resultado, quedó fuera de la pelea por la clasificación a los octavos de final del Torneo Proyección. Más allá de la derrota, el balance para el equipo que conduce Mauricio Fernández es altamente positivo: el conjunto verdinegro volvió a competir a gran nivel, mostró una evolución constante a lo largo de toda la temporada y hasta hizo goleador a Santiago Barrera .

En el Torneo Apertura, San Martín logró meterse entre los ocho mejores del certamen, cayendo en cuartos de final nada menos que frente a Boca, uno de los grandes animadores del torneo. En el Clausura, el elenco sanjuanino volvió a mostrarse competitivo y finalizó en la 13 posición de la Zona B, dejando una buena imagen ante rivales de jerarquía.

Esta campaña no solo sirvió para sumar rodaje y minutos de calidad, sino también para seguir fogueando a jóvenes valores que empiezan a pedir pista en Primera División. Uno de los nombres destacados fue Santiago Barrera, autor de varios goles claves, que incluso llamó la atención de Leandro Romagnoli, técnico del primer equipo, quien lo convocó para los últimos partidos del Verdinegro en la Copa de la Liga.

Al cierre del torneo, desde el cuerpo técnico y el plantel dejaron un mensaje cargado de orgullo por el camino recorrido:

"¡Gracias por tremendo año! Demostrando estar a la altura de cualquier equipo de Primera División. ¡Agradezco de todo corazón!", expresó Mauricio Fernández.