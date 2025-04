Santi Barrera, un goleador hambriento: tres al hilo, el 'trabajo silencioso' y el deseo de llegar a Romagnoli

Santiago Barrera saca a relucir su nombre y pide pista. Otra vez volvió a ser protagonista en el equipo de Reserva y si bien no alcanzó para quedarse con el triunfo, sumó una cuota importante de confianza para seguir por el buen camino. Rápido, 'metedor' y sólido para definir, esa fue la imagen que dejó esta tarde el 'Tanque' frente a los hinchas verdinegros, que no pararon de tirarle aliento cada vez que le tocó conectar con la pelota. Sirve para sumar en lo personal y empujar para volver a ser considerado en el plantel profesional.

"Me siento bien, me siento bien físicamente y también me ayuda mucho el grupo que se ha formado en esta Reserva", contestó Barrera sobre cómo lo encuentra esta seguidilla de partidos en la que si bien suma cuatro en el torneo, lleva tres consecutivos: doblete ante Gimnasia de La Plata y uno frente a River.

San Martín está cuarto en el Torneo Proyección y eso también contagia su presente para pelear y llegar al Pipi Romagnoli: "Sí, es a lo que uno apunta siempre, es para lo que yo trabajo".

Barrera fue uno de los caudillos de Raúl Antuña en la Primera Nacional y si bien perdió terreno en el primer equipo, busca ganarse un lugar en el Verdinegro de Primera. "Trabajo para eso", había expresado cuando Tiempo le consultó sobre la posibilidad de que Romagnoli se fije en él para la delantera.

El elenco sanjuanino carece de goles y la queja de los hinchas recae en los 'nueves': hasta el momento, solo hubo un gol de Federico Anselmo. Las piezas se van cambiando, pero todavía no hay uno que se quede firme.