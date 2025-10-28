Guiño para San Martín: Godoy Cruz sufrió una baja clave antes del clásico en el Gambarte

De cara al importante compromiso ante San Martín, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, el nuevo entrenador del Bodeguero tendrá una complicación de peso en el armado del once titular. Nicolás Fernández, mediocampista central, capitán y uno de los principales referentes del equipo, no podrá estar presente debido a una suspensión.

El volante vio la quinta tarjeta amarilla en el último encuentro frente a Lanús, lo que lo deja automáticamente fuera del choque del próximo domingo. Su ausencia no solo representa una baja clave en el mediocampo, sino que también obliga al técnico a resolver dos interrogantes: quién ocupará su lugar dentro del campo y quién llevará la cinta de capitán.

Fernández se ha consolidado en los últimos torneos como una pieza fundamental por su liderazgo y equilibrio en el mediocampo, por lo que su ausencia se sentirá tanto en lo futbolístico como en lo anímico. En los próximos entrenamientos, el cuerpo técnico analizará las variantes posibles para cubrir el hueco que deja su capitán en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones del equipo en el Clausura.

San Martín y Godoy Cruz se medirán el próximo domingo desde las 18:30hs en el Estadio Feliciano Gambarte