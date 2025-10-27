lunes 27 de octubre 2025

Clima caliente

Aldosivi fue al escritorio: reclama ante la AFA los puntos que le devolvieron a Godoy Cruz

El Tiburón presentó un pedido formal para que la Asociación del Fútbol Argentino revise la devolución de seis puntos al Tomba -tres de la temporada pasada y tres de la actual-, en medio de la pelea por no descender. Si prospera el reclamo, los mendocinos podrían quedar comprometidos en la zona roja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La lucha por la permanencia se trasladó del campo de juego al escritorio. Aldosivi presentó este lunes por la mañana un reclamo formal ante la AFA para que se revise la devolución de seis puntos que el Tribunal de Apelaciones le otorgó a Godoy Cruz: tres correspondientes a la temporada 2024 y otros tres a la actual.

Foto: Prensa Godoy Cruz.
A nada del final

En la previa del clásico y al borde del descenso, Godoy Cruz echó a su técnico
periodistas mendocinos sobre el momento critico de godoy cruz: si pierde con san martin, desciende
Video

Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

El pedido del club marplatense busca determinar si esas decisiones fueron tomadas de manera reglamentaria, y llega en un contexto caliente: a tres fechas del final, el Tiburón ocupa el último lugar tanto en la tabla de los promedios como en la tabla anual, con 24 puntos, mientras que el Tomba está apenas por encima, con 27. En caso de que prospere la queja y se le quiten los seis puntos, el conjunto mendocino caería a 21 unidades, quedando muy comprometido en la pelea por la permanencia.

A pesar de que en los últimos días se especuló con que el reclamo estaba vinculado a las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo -quien sostuvo que "se modifican los descensos según quién está en riesgo"-, desde Aldosivi aclararon que la presentación no tiene relación con ese tema, sino con la revisión de los fallos del Tribunal de Apelaciones.

Los antecedentes datan de dos hechos puntuales. El primero ocurrió el 25 de mayo de 2024, durante un partido ante San Lorenzo, cuando se registraron incidentes en la tribuna del Tomba entre facciones de su barra. En ese momento, el club fue sancionado con la quita de tres puntos y una multa económica, aunque luego el fallo fue revertido.

El segundo episodio fue en febrero de 2025, en el duelo ante Talleres, donde un menor agredió a un juez de línea. También allí Godoy Cruz recibió sanciones deportivas y económicas, pero el Tribunal de Apelaciones volvió a fallar a su favor y le devolvió los puntos.

Ahora, con el campeonato en su tramo final y los descensos al rojo vivo, será la AFA la que deba decidir si reabre el expediente y analiza nuevamente las decisiones adoptadas. En Mar del Plata esperan una respuesta rápida, conscientes de que cualquier punto puede ser determinante para definir su futuro en Primera.

