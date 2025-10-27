lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

José de San Martín, ¿ídolo verdinegro?: el video viral con la camiseta 10 y gritando un gol en el Hilario Sánchez

Una creación con Inteligencia Artificial mostró al prócer convertido en futbolista verdinegro, luciendo la número 10 y hablando como un verdadero capitán después del duelo ante Belgrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José de San Martín

José de San Martín, prócer indiscutido de la independencia, dejó por un instante su faceta histórica para convertirse en un jugador verdinegro. Un video creado por el usuario Gastón Pirani (@gastonpiranivfx) lo muestra luciendo la camiseta número 10 en la espalda y gambeteando rivales con la misma destreza que lo llevó a cruzar Los Andes.

Lee además
El análisis de Tobías Martínez.
Automovilismo

Tobías Martínez y una declaración con suspenso: "Cuando me baje del TC, me voy a bajar de todo"
¡a lo bocaaa!: en una rafaga le dio vuelta el partido a barracas, se metio en playoff y copa libertadores video
Torneo Clausura

¡A lo Bocaaa!: en una ráfaga le dio vuelta el partido a Barracas, se metió en playoff y Copa Libertadores

El toque especial llega al final, cuando en una charla distendida con el periodista de campo, José de San Martín reflexiona sobre el partido: "Fue una batalla dura, pero este grupo tiene temple, como en Los Andes, aguantamos y pudimos cruzar la pelota para definir la historia", dijo tras el duelo ante Belgrano, trasladando su espíritu militar al terreno de juego.

La producción, que combina historia y tecnología, se viralizó rápidamente en redes sociales. El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982950175669723201&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Aldosivi fue al escritorio: reclama ante la AFA los puntos que le devolvieron a Godoy Cruz

¡Bombazo de más de 30 metros y golazo!: así fue el tanto de Insúa a Boca que puso arriba al 'Guapo'

El equipo de una gloria del ascenso hará paro hasta que le paguen los sueldos atrasados

Un triunfo y dos podios sanjuaninos en el karting mendocino

Con el clásico cuyano a la vista, San Martín arrancó la semana más especial de todas

Atlético Tucumán echó a Lucas Pusineri tras el escándalo interno del plantel

San Juan se prepara para el MTB en el Valle de la Luna

Lucas Ceballos, el eterno puyutano: "Volví a sentir lo que sentía cuando tenía 8 años y soñaba con estar en esa cancha"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡a lo bocaaa!: en una rafaga le dio vuelta el partido a barracas, se metio en playoff y copa libertadores video
Torneo Clausura

¡A lo Bocaaa!: en una ráfaga le dio vuelta el partido a Barracas, se metió en playoff y Copa Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok
Video

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Te Puede Interesar

Curiosidades de las legislativas en San Juan: así les fue a los seis principales dirigentes en sus mesas
Conteo

Curiosidades de las legislativas en San Juan: así les fue a los seis principales dirigentes en sus mesas

Por Ana Paula Gremoliche
Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson
Este lunes

Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson

Pasaron las elecciones y ahora, ¿en qué conviene invertir de cara a las vacaciones de verano?
Para tener en cuenta

Pasaron las elecciones y ahora, ¿en qué conviene invertir de cara a las vacaciones de verano?