José de San Martín, prócer indiscutido de la independencia, dejó por un instante su faceta histórica para convertirse en un jugador verdinegro. Un video creado por el usuario Gastón Pirani (@gastonpiranivfx) lo muestra luciendo la camiseta número 10 en la espalda y gambeteando rivales con la misma destreza que lo llevó a cruzar Los Andes.

El toque especial llega al final, cuando en una charla distendida con el periodista de campo, José de San Martín reflexiona sobre el partido: "Fue una batalla dura, pero este grupo tiene temple, como en Los Andes, aguantamos y pudimos cruzar la pelota para definir la historia", dijo tras el duelo ante Belgrano, trasladando su espíritu militar al terreno de juego.

La producción, que combina historia y tecnología, se viralizó rápidamente en redes sociales. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1982950175669723201&partner=&hide_thread=false José de San Martín, ¿ídolo verdinegro?: el video viral con la camiseta 10 y gritando un gol en el Hilario Sánchez



Una creación con Inteligencia Artificial mostró al prócer convertido en futbolista verdinegro, luciendo la número 10 y hablando como un verdadero capitán después del… pic.twitter.com/UTwHSqEgG9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 27, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







