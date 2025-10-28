martes 28 de octubre 2025

Tragedia

Un arquero del Inter de Milán atropelló y mató a un jubilado en silla de ruedas por accidente

El hecho ocurrió cerca de las inmediaciones del centro de entrenamiento del club. Aunque el futbolista auxilió al anciano de inmediato, este perdió la vida en el acto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Josep Martínez, arquero suplente de Inter de Milán, protagonizó un trágico accidente este martes por la mañana: atropelló y mató a un jubilado de 81 años que circulaba en silla de ruedas por la calle. Según informaron medios italianos, el hecho ocurrió cerca de las inmediaciones del centro de entrenamiento del club. Aunque el futbolista auxilió al anciano de inmediato, este perdió la vida en el acto.

Las primeras versiones indican que el hombre habría cruzado la calle de manera incorrecta y fue embestido accidentalmente por el arquero. Sin embargo, serán las pericias las que determinen con precisión cómo ocurrieron los hechos.

A pesar del estado de shock en el que se encontraba, Martínez intentó reanimar al anciano y colaboró con las autoridades cuando se hicieron presentes, brindando su testimonio en el lugar del accidente.

Ante la gravedad del suceso, Cristian Chivu, el entrenador de Inter, decidió suspender la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles contra Fiorentina por la novena jornada de la Serie A, en señal de apoyo tanto a su jugador como a la familia de la víctima.

