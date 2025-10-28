martes 28 de octubre 2025

Polideportivo

La 3ª Copa Internacional Hugo Martín de vóley tiene fecha

Del 6 al 9 de noviembre, el Club Hispano San Juan será sede de un evento que reunirá a 60 equipos de Argentina y Chile. La competencia, organizada por la Subcomisión de Vóley, rendirá homenaje al recordado dirigente Hugo Martín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
29087f38704c5b392966fe0f5b246537_L

El vóley sanjuanino se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva con la realización de la tercera edición de la Copa Internacional “Hugo Martín”, un certamen que ya se ha convertido en un clásico dentro del calendario regional. Organizado por el Club Hispano San Juan, a través de su Subcomisión de Vóley, el torneo reunirá a 60 equipos provenientes de distintas provincias argentinas y del vecino país de Chile, consolidando el espíritu de integración deportiva que impulsa la institución.

Desde el 6 al 9 de noviembre, más de 750 chicos y chicas participarán de la competencia en el estadio techado del club, conocido popularmente como “La Nave”, que se transformará durante esos días en el epicentro del vóley juvenil. Para la ocasión se dispondrán siete canchas de juego, donde los partidos se desarrollarán de forma simultánea, generando un clima vibrante y lleno de energía deportiva.

El ingreso al predio se realizará por el lateral de Avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Rosa y Libertador, donde también los asistentes podrán disfrutar de una completa propuesta de servicios. Dentro del establecimiento habrá stands de comida, ropa, artículos deportivos y bebidas, pensados para acompañar la experiencia de jugadores, familias y público en general.

La Copa lleva el nombre de Hugo Martín, un dirigente muy querido y recordado en el ambiente del vóley y del propio Club Hispano. Martín fue presidente de la institución, impulsor del techado del club y el gran responsable de que el Hispano alcanzara su primera participación en la Liga Nacional A2. Esta competencia nació precisamente como homenaje a su legado y compromiso con el deporte.

La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

