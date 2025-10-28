martes 28 de octubre 2025

En celeste y blanco

Lionel Messi habló sobre el Mundial 2026 y dejó una frase muy ilusionante: mirá qué dijo

El capitán argentino, que en su último encuentro con el Inter Miami marcó dos goles, adelantó cuándo tomará la decisión definitiva al respecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi dejó abierta la puerta a una nueva participación mundialista.

Lionel Messi dejó abierta la puerta a una nueva participación mundialista.

Poco después de confirmarse la renovación de su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028, Lionel Messi concedió una entrevista a una importante cadena televisiva de Estados Unidos en la que dejó algunas frases positivas para la Selección Argentina sobre su participación en el Mundial 2026.

Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si estoy”, manifestó el capitán argentino en diálogo con NBC News.

Luego, especificó cuándo estaría listo para decidir definitivamente si intentará o no defender el título de campeón del mundo obtenido en Qatar 2022.

“Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter (Miami) y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión”, expresó.

No obstante, el crack de 38 años admitió: “Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial”.

“Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en competiciones oficiales”, enfatizó, dejando alguna pista sobre hacia qué lugar se inclinará la balanza el año próximo.

Precisamente acerca de ese certamen disputado en Qatar, Messi admitió que era “el sueño” de su vida.

“También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo a nivel individual y colectivo con el Barcelona, y creo que ese es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un jugador cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”, remarcó.

Si finalmente Messi decide jugar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y disputa al menos un encuentro, sumará un nuevo récord a su currículum, ya que será el primer futbolista en competir en seis Mundiales, aunque también Cristiano Ronaldo podría llegar a esa marca.

Por el momento, ambos comparten la cima con el alemán Lothar Matthäus y los mexicanos Rafael Márquez y Andrés Guardado, que también participaron en cinco.

Por otra parte, el delantero de Inter Miami se refirió a la extensión de su contrato con la entidad liderada por David Beckham, a la que llegó en julio de 2023 procedente de París Saint Germain.

No fue difícil tomar la decisión. Siempre he dicho que baso mi decisión en cómo me siento día a día y en cómo me siento física y mentalmente para seguir jugando y seguir formando este club”, aseguró el ex Barcelona, que viene de convertir un doblete en la victoria 3-1 de Inter Miami ante Nashville SC, en el primero partido de una serie al mejor de tres, válida por los cuartos de final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).

FUENTE: Clarín

Temas
