Lionel Messi firmó su renovación: dos años más con los colores del Inter Miami en la MLS

Lionel Messi, capitán del Inter Miami CF , firmó una extensión de contrato de dos años con una opción adicional de un año más, lo que le mantendrá en el club hasta la temporada 2027 de la Major League Soccer.

Messi se incorporó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia con un contrato de dos años y medio, rompiendo los precedentes de la liga y los récords del equipo con su fichaje.

Desde su debut en la MLS, ha seguido estableciendo nuevos estándares dentro y fuera del campo, llevando al Miami a ganar trofeos y a batir récords de asistencia en todo el país.

El capitán de Argentina y ganador de la Copa del Mundo llevó primero al equipo a la conquista del trofeo inaugural de la Leagues Cup 2023, antes de inspirar al Miami a ganar el Supporters' Shield 2024 y establecer el récord de la liga con más puntos en una sola temporada. A nivel individual, Messi ha ganado el premio MVP de la MLS 2024 y, más recientemente, la Bota de Oro 2025 tras anotar 29 goles en solo 28 partidos.

Messi también ha sido nominado para el premio MVP de la MLS 2025, y se convertiría en el primer jugador en ganar el premio en dos ocasiones consecutivas si lo ganara en la edición más reciente.

El Inter Miami y Messi se prepararán ahora para el primer partido de la primera ronda de los playoffs contra el Nashville SC el viernes por la noche en el Chase Stadium, en el que el club intentará hacerse con la MLS Cup 2025.

FUENTE: ESPN