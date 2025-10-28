martes 28 de octubre 2025

Hockey sobre patines

Con más de 60 equipos: el fixture completo del Campeonato Panamericano de Clubes

La competencia internacional de hockey sobre patines comenzará el próximo domingo 02 de noviembre. Participarán equipos femeninos y masculinos, en Sub 19 y Senior, de Argentina, Chile y Colombia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cd1ead51703f2ffcfd2a8cf9cc432b08_L
La información de la fase de grupos con sus respectivos equipos está disponible en el siguiente enlace. La novedad del día es el fixture completo con todos los partidos, desde la primera jornada a la última, con horario confirmados y en las cinco sedes.

Fixture completo – Panamericano de Clubes San Juan 2025.

El certamen continental de World Skate América, que recibe el apoyo del Gobierno de San Juan, reunirá a más de 60 equipos. Serán provenientes de Argentina, Chile y Colombia, en rama femenina y masculino, en las categorías Senior y Sub 19.

Los equipos femeninos y masculinos que resulten finalistas, en la divisional Senior, obtendrán la clasificación al Mundial de Clubes 2026. Vale resaltar que la última edición femenina y masculina se disputaron este año en el estadio Aldo Cantoni. A fines de abril, Vila-Sana (España) venció a Esneca Fraga (España) y fue campeón en el femenino; a principio de octubre, Sporting Lisboa (Portugal) derrotó a FC Barcelona (España).

