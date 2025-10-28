Con más de 60 equipos: el fixture completo del Campeonato Panamericano de Clubes

Tragedia Un arquero del Inter de Milán atropelló y mató a un jubilado en silla de ruedas por accidente

Masculino Sub 19 Argentina confirmó su equipo para el Panamericano de Selecciones que se jugará en San Juan

La información de la fase de grupos con sus respectivos equipos está disponible en el siguiente enlace . La novedad del día es el fixture completo con todos los partidos, desde la primera jornada a la última, con horario confirmados y en las cinco sedes.

Fixture completo – Panamericano de Clubes San Juan 2025.

El certamen continental de World Skate América, que recibe el apoyo del Gobierno de San Juan, reunirá a más de 60 equipos. Serán provenientes de Argentina, Chile y Colombia, en rama femenina y masculino, en las categorías Senior y Sub 19.

Los equipos femeninos y masculinos que resulten finalistas, en la divisional Senior, obtendrán la clasificación al Mundial de Clubes 2026. Vale resaltar que la última edición femenina y masculina se disputaron este año en el estadio Aldo Cantoni. A fines de abril, Vila-Sana (España) venció a Esneca Fraga (España) y fue campeón en el femenino; a principio de octubre, Sporting Lisboa (Portugal) derrotó a FC Barcelona (España).