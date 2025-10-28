martes 28 de octubre 2025

En el podio

Un gimnasta sanjuanino brilló y se lució con cuatro medallas en el Nacional de Rosario

El sanjuanino participó del Nacional Federativo de la Rama Masculina de Gimnasia Artística, logrando preseas para nuestra provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
a7b236dd-3a86-4da2-973b-0bba6ba1ac4f

El pasado fin de semana se realizó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el Torneo Nacional Federativo de la Rama Masculina. En dicha competencia debemos destacar la actuación del gimnasta Mariano Cornejo, que participó en la categoría Mayores Nivel Elite, con los siguientes resultados:

-Medalla de bronce en el concurso all-around

En la competencia por aparatos obtuvo:

-Bronce en arzones

-Bronce en suelo

-Bronce en salto

El Nacional Federativo de la Rama Masculina de Gimnasia Artística es un torneo oficial que congrega a gimnastas de diferentes categorías y provincias argentinas, afiliados a la Confederación Argentina de Gimnasia. En él, los atletas compiten de forma individual y por equipos, según las formas establecidas en el programa nacional de competencia. Las pruebas incluyen suelo, caballo con arcos, anillas, salto, barras paralelas y barra fija.

Este joven deportista, que es entrenado por el profesor Ricardo Martínez en las instalaciones del Gimnasio Vip, ingresó a la Selección Argentina de Gimnasia en la categoría Mayores Nivel Elite. El grupo solo está constituido por los 12 mejores gimnastas de nuestro país de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Rio Negro Entre Ríos y San juan.

En la actualidad de los doce representantes que conforman el seleccionado, dos son sanjuaninos. El otro gimnasta destacado de nuestra provincia es Nahuel Martínez que el próximo 4 de Noviembre participará del Torneo Sudamericano de selecciones que se desarrollara en la ciudad de Medellín, Colombia.

