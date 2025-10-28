Un gimnasta sanjuanino brilló y se lució con cuatro medallas en el Nacional de Rosario

El pasado fin de semana se realizó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el Torneo Nacional Federativo de la Rama Masculina. En dicha competencia debemos destacar la actuación del gimnasta Mariano Cornejo, que participó en la categoría Mayores Nivel Elite, con los siguientes resultados:

En la competencia por aparatos obtuvo:

-Bronce en arzones

-Bronce en suelo

-Bronce en salto

El Nacional Federativo de la Rama Masculina de Gimnasia Artística es un torneo oficial que congrega a gimnastas de diferentes categorías y provincias argentinas, afiliados a la Confederación Argentina de Gimnasia. En él, los atletas compiten de forma individual y por equipos, según las formas establecidas en el programa nacional de competencia. Las pruebas incluyen suelo, caballo con arcos, anillas, salto, barras paralelas y barra fija.

Este joven deportista, que es entrenado por el profesor Ricardo Martínez en las instalaciones del Gimnasio Vip, ingresó a la Selección Argentina de Gimnasia en la categoría Mayores Nivel Elite. El grupo solo está constituido por los 12 mejores gimnastas de nuestro país de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Rio Negro Entre Ríos y San juan.

En la actualidad de los doce representantes que conforman el seleccionado, dos son sanjuaninos. El otro gimnasta destacado de nuestra provincia es Nahuel Martínez que el próximo 4 de Noviembre participará del Torneo Sudamericano de selecciones que se desarrollara en la ciudad de Medellín, Colombia.