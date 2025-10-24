viernes 24 de octubre 2025

Brillante actuación

‍Santiago Flores, el sanjuanino que se consagró campeón mundial de powerlifting en Brasil

El albardonero brilló en Camboriú, donde se quedó con el primer puesto en la categoría Junior -90 kg del Campeonato Mundial de Levantamiento de Potencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El sanjuanino Santiago Flores volvió a hacer historia en el mundo del powerlifting al consagrarse campeón mundial en el certamen disputado en Camboriú, Brasil. El representante albardonero compitió en la categoría Junior -90 kg, donde logró imponerse ante los mejores del planeta.

El pasado miércoles realizó el pesaje reglamentario, marcando 89,450 kg, lo que le permitió ingresar en su categoría y finalmente quedarse con el título. Este logro se suma a una destacada trayectoria que viene construyendo desde hace años y que lo posiciona como una de las grandes promesas del levantamiento de potencia argentino.

En su recorrido deportivo, Flores acumula importantes victorias: fue campeón argentino en 2023 en Bariloche, campeón iberoamericano en Chile ese mismo año, y repitió el título iberoamericano en 2024, además de alcanzar el segundo puesto en la general de competidores.

Sus marcas personales son impresionantes:

Sentadilla: 265 kg (récord nacional e iberoamericano)

Press de banca: 150 kg (récord nacional e iberoamericano)

Peso muerto: 290 kg (récord nacional e iberoamericano)

Antes de viajar a Brasil, el deportista fue recibido por Martín Rivero, director de Alto Rendimiento, y Mauricio Rodríguez, integrante del mismo programa, en la Secretaría de Deporte de San Juan, donde le brindaron su apoyo y destacaron su proyección internacional.

