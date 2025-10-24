‍Santiago Flores, el sanjuanino que se consagró campeón mundial de powerlifting en Brasil

El sanjuanino Santiago Flores volvió a hacer historia en el mundo del powerlifting al consagrarse campeón mundial en el certamen disputado en Camboriú, Brasil. El representante albardonero compitió en la categoría Junior -90 kg, donde logró imponerse ante los mejores del planeta.

El pasado miércoles realizó el pesaje reglamentario, marcando 89,450 kg, lo que le permitió ingresar en su categoría y finalmente quedarse con el título. Este logro se suma a una destacada trayectoria que viene construyendo desde hace años y que lo posiciona como una de las grandes promesas del levantamiento de potencia argentino.

En su recorrido deportivo, Flores acumula importantes victorias: fue campeón argentino en 2023 en Bariloche, campeón iberoamericano en Chile ese mismo año, y repitió el título iberoamericano en 2024, además de alcanzar el segundo puesto en la general de competidores. Sus marcas personales son impresionantes: Sentadilla: 265 kg (récord nacional e iberoamericano) Press de banca: 150 kg (récord nacional e iberoamericano) Peso muerto: 290 kg (récord nacional e iberoamericano) Antes de viajar a Brasil, el deportista fue recibido por Martín Rivero, director de Alto Rendimiento, y Mauricio Rodríguez, integrante del mismo programa, en la Secretaría de Deporte de San Juan, donde le brindaron su apoyo y destacaron su proyección internacional.

