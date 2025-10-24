viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Brutal: se subió a la vereda con el auto y atropelló a una mujer y a sus dos hijitos

Las versiones indican que el conductor habría perdido el control del auto. La mujer estaba sentada en la vereda con sus niños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un conductor despistó, se subió a una vereda y atropelló a una mujer y a sus dos hijos, un adolescente de 12 años y una nena de 7, en una esquina de la localidad bonaerense de González Catán.

Lee además
terrible accidente: una pareja de chilenos murio al probar un auto de rally recien comprado
Tragedia

Terrible accidente: una pareja de chilenos murió al probar un auto de rally recién comprado
brutal accidente en buenos aires: tres personas murieron calcinadas
Video

Brutal accidente en Buenos Aires: Tres personas murieron calcinadas

El accidente tuvo lugar en el cruce de las calles Simón Pérez y Libres, en esa ciudad del partido de La Matanza, poco después de que los nenes salieron de la escuela.

Las fuentes policiales informaron que Agustín Britez, de 19 años, perdió el control del auto y embistió a la mujer y a los nenes que esperaban en la esquina. Inmediatamente, el conductor se bajó del VW Polo gris y auxilió a las víctimas. Un bombero que pasaba por el lugar también se detuvo para brindar los primeros auxilios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1981726762225561642&partner=&hide_thread=false

Un video de seguridad, que publicó el sitio TN, muestra que los chicos quedaron atrapados entre un extremo del auto y la pared de un local. Las víctimas sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Simplemente Evita, pero están fuera de peligro.

Las autoridades no confirmaron las causas del accidente. Sin embargo, varios testigos aseguraron haber escuchado al chofer repetir que el auto “se quedó sin frenos”.

El fiscal Fernando Garate, de la UFI Descentralizada N°1 de Laferrere, ordenó las pericias para verificar esta información, por lo que el auto quedó secuestrado.

La causa fue caratulada como lesiones culposas. Britez será indagado en los próximos días, pero no quedó detenido.

Seguí leyendo

Chubut: a poca distancia de donde desaparecieron dos jubilados, ahora buscan a un joven

Hallan a una persona muerta en un hotel de la familia Kirchner, que está usurpado

¿Sabías que existe el lenguaje "rosarino"? Paso a paso, conocé cómo se habla

Familia del horror: padre, madre e hijo condenados por matar a una vecina y querer quemarla en una parrilla

Falleció un hombre en un hotel alojamiento y buscan a la mujer que lo acompañaba porque se escapó

Jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva y cruel hipótesis que manejan las autoridades

Leonardo Scaglione compró Telefe: el empresario suma el canal líder a su holding con el aporte de un inversor que apuesta a la minería en San Juan

¡Inesperado! nueva hipótesis en la desaparición de los jubilados en Chubut

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fallecio un hombre en un hotel alojamiento y buscan a la mujer que lo acompanaba porque se escapo
En Santiago del Estero

Falleció un hombre en un hotel alojamiento y buscan a la mujer que lo acompañaba porque se escapó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera video
Pasiones del Interior

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera

Por Luz Ochoa
Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan video
Informe especial

Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan

Aitana junto con su bisabuelo. Foto: Gentileza El Bastón. 
Conmovedor

Casi siete años después del milagro, el abuelo de Aitana cumplió su promesa y subió de rodillas a la Difunta Correa

La hora de la desaparición, una de las películas señaladas como una de las mejores del año en el género del terror, ya se puede ver en casa. video
Tiempo para Ver

Llegó al streaming una de las películas rankeadas entre las más terroríficas del año

Lo que más nos emociona de vivir en Argentina, según los sanjuaninos video
Tiempo Pregunta

Lo que más nos emociona de vivir en Argentina, según los sanjuaninos