Brutal: se subió a la vereda con el auto y atropelló a una mujer y a sus dos hijitos

Un conductor despistó, se subió a una vereda y atropelló a una mujer y a sus dos hijos, un adolescente de 12 años y una nena de 7, en una esquina de la localidad bonaerense de González Catán.

El accidente tuvo lugar en el cruce de las calles Simón Pérez y Libres, en esa ciudad del partido de La Matanza, poco después de que los nenes salieron de la escuela.

Las fuentes policiales informaron que Agustín Britez, de 19 años, perdió el control del auto y embistió a la mujer y a los nenes que esperaban en la esquina. Inmediatamente, el conductor se bajó del VW Polo gris y auxilió a las víctimas. Un bombero que pasaba por el lugar también se detuvo para brindar los primeros auxilios.

PERDIÓ EL CONTROL DEL AUTO Y ATROPELLÓ A DOS NENAS

Fue en González Catán

Un video de seguridad, que publicó el sitio TN, muestra que los chicos quedaron atrapados entre un extremo del auto y la pared de un local. Las víctimas sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Simplemente Evita, pero están fuera de peligro.

Las autoridades no confirmaron las causas del accidente. Sin embargo, varios testigos aseguraron haber escuchado al chofer repetir que el auto “se quedó sin frenos”.

El fiscal Fernando Garate, de la UFI Descentralizada N°1 de Laferrere, ordenó las pericias para verificar esta información, por lo que el auto quedó secuestrado.

La causa fue caratulada como lesiones culposas. Britez será indagado en los próximos días, pero no quedó detenido.