jueves 23 de octubre 2025

Tragedia

Terrible accidente: una pareja de chilenos murió al probar un auto de rally recién comprado

Durante la prueba, perdieron el control del auto y chocaron contra una camioneta. Aseguran que no usaban casco ni cinturón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
los-autos-quedaron-completamente-destruidos-luego-del-impactante-choque-foto-lmneuquen-CFOBRWC22RAG5MDSI5QXUQLGEU

Una pareja de chilenos murió en un trágico accidente en Tierra del Fuego mientras probaba un auto de rally que acababan de comprar. El siniestro ocurrió en Río Grande y tuvo como víctimas a Erick René “Coyote” Paredes Vargas, reconocido piloto, y a su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez.

El matrimonio había viajado desde Chile durante el fin de semana para adquirir el vehículo a Cristian Oroz (39), exfutbolista del club Camioneros y también piloto. Como Paredes tenía experiencia en este tipo de autos, el vendedor accedió a que lo probara antes de cerrar la operación.

El accidente se produjo cuando el Renault Clio salió del asfalto y tomó el camino de ripio de la ruta complementaria N°5, en dirección a la estancia María Behety. A unos 800 metros del cruce con la avenida de Circunvalación, el piloto perdió el control y el auto comenzó a dar trompos.

En ese momento, una camioneta Toyota Hilux roja, conducida por Jorge Oscar Trejo (79), que se dirigía hacia Río Grande, impactó de lleno contra la puerta delantera derecha del Clio. El golpe fue fatal: Laura Rosas murió en el acto y Paredes fue trasladado al Hospital Regional con múltiples fracturas, contusión cerebral y heridas graves. Horas más tarde falleció en el quirófano por un paro cardiorrespiratorio.

El conductor de la camioneta sufrió lesiones leves y fue dado de alta a las pocas horas.

De acuerdo con medios locales, las víctimas no usaban casco ni el cinturón de seguridad, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente. El comisario inspector Leopoldo López Lotero, jefe de la comisaría 5ª de Río Grande, explicó que el Clio “no estaba en condiciones de circular por la vía pública”, ya que los autos de rally carecen de patente y están preparados exclusivamente para competir.

El fiscal Ariel Pinno había solicitado la imputación por homicidio culposo para Paredes por la muerte de su pareja y las lesiones al conductor de la Hilux, pero con su fallecimiento la acción penal se extinguió. De todos modos, la causa continuará abierta hasta que se realicen las pericias accidentológicas y mecánicas.

La Justicia también ordenó las autopsias y pidió al municipio información sobre la documentación y seguro del vehículo de carrera. Además, se analiza si el conductor de la camioneta presentará una denuncia civil por los daños ocasionados.

El hecho causó gran conmoción tanto en Tierra del Fuego como en Chile, donde amigos y colegas del piloto “Coyote” Paredes expresaron su dolor en redes sociales.

