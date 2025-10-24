viernes 24 de octubre 2025

¿Primera dama? En la Patagonia afirman que una famosa sanjuanina tiene una relación amorosa con un intendente sureño

Dos medios de Tierra del Fuego publicaron en los últimos días que el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, estaría en pareja con una reconocida figura local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carolina oro sanjuanina walter vuoto ushuaria tierra del fuego
carolina oro sanjuanina walter vuoto ushuaria tierra del fuego (1)

Durante la última semana, los portales Mi TdF Noticias y Crónicas del Sur, ambos de Tierra del Fuego, difundieron versiones sobre una presunta relación sentimental entre el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y la famosa influencer sanjuanina Carolina Oro, de 29 años.

Según las publicaciones de esos medios, el jefe comunal habría sido visto junto a Oro durante los festejos por el aniversario de la capital fueguina, donde -de acuerdo con lo informado- la ex Virreina Nacional del Sol lo acompañó tanto en la cena de los antiguos pobladores como en el palco de autoridades durante el desfile oficial.

Ambos portales indicaron además que, según decretos municipales, Vuoto acumuló “unos 84 días fuera de la ciudad” en lo que va del año, entre licencias y viajes oficiales. Los artículos detallan que las ausencias del intendente se registraron principalmente entre los meses de junio y septiembre, coincidiendo con el período previo a la campaña electoral local.

image

Tanto Mi TdF Noticias como Crónicas del Sur señalaron que los festejos por el aniversario de Ushuaia habrían sido la instancia en la que el funcionario presentó públicamente a su actual pareja. No obstante, ni el intendente ni Carolina Oro realizaron declaraciones públicas sobre este tema.

image

En redes sociales, Vuoto mantiene su perfil de Instagram de forma pública, donde sigue a 662 cuentas, entre ellas la de Carolina Oro. En cambio, la sanjuanina mantiene todas sus cuentas privadas.

image

Carolina Oro fue coronada Virreina Nacional del Sol en 2017. En los últimos años desarrolló una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido vinculado a la moda, viajes y eventos. También trabajó en reconocidos medios de comunicación de la provincia.

